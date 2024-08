Plus d’une centaine d’infiltrations d’eau dans les sous-sols à Varennes

Le passage de la tempête tropicale Debby aura marqué l’imaginaire des Québécois et, à Varennes, c’est un nouveau record de 120 mm de pluie qui a été enregistré, alors que la Ville a avancé que cette quantité énorme de précipitations à causé plus d’une centaine d’inondations dans les sous-sols.



Vers les 21 h 30 dans la nuit du vendredi 9 août, la Municipalité a indiqué sur sa page Facebook que ses équipes des Services des travaux publics et de sécurité incendie étaient mobilisés pour intervenir là où la situation le requéraient, en rappelant à ceux qui étaient victimes d’une infiltration d’eau de fermer le courant électrique, du sous-sol uniquement, jusqu’à ce que l’eau soit évacuée.



Le lendemain vers midi, le maire Martin Damphousse s’est adressé à ses citoyens par le biais de la page Facebook de la Ville. « Les précipitations exceptionnelles liées au passage de la tempête Debby ont provoqué plus d’une centaine d’infiltrations d’eau dans les sous-sols de propriétés. Nos équipes demeurent mobilisées pour suivre la situation et intervenir au besoin. Entre-temps, la prudence est de mise avec les appareils électriques sur des planchers humides. Si vous avez un problème avec le courant de votre résidence, communiquez avec un électricien. »



« Pour l’eau potable, aucun avis d’ébullition n’est en cours pour Varennes. En ce qui concerne les dommages à votre propriété, vous devez informer votre assureur. Il vous fournira les consignes à suivre ainsi que le processus de réclamation. Une collecte de matières résiduelles sera organisée afin que vous puissiez vous départir de vos biens qui sont hors d’usage. La date vous sera communiquée sous peu. »



« Les prochaines heures seront consacrées au rétablissement de la situation et nous vous tiendrons informés des développements s’il y a lieu. Enfin, comme dans les épreuves que nous avons déjà traversées, nous invitons les citoyens à s’entraider afin de prêter main-forte aux personnes sinistrées », a conclu le maire Damphousse.