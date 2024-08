Homeless James de passage dans la région

James Joseph Caughill est un itinérant qui traverse le Canada à pied avec son chien Muckwah pour revendiquer que les centres d’hébergement soient plus adaptés et acceptent les animaux. Son passage au Québec a été remarqué et il a fait récemment des escales à Boucherville et Varennes au cours de son périple.



L’homme de 61 ans s’est vu refuser l’accès à un refuge en 2016 à St. Catharines, en Ontario, à cause de son chien, mais il ne pouvait pas se résigner à se départir de Muckwah qu’il considère comme sa seule famille. Il a donc décidé de parcourir le pays en marchant avec lui afin de demander que les centres d’hébergement acceptent les animaux de compagnie.



En huit ans il a parcouru plus de 4 000 km, de St. Catharines à Vancouver, avant de revenir en Ontario en train afin de poursuivre son périple vers le Québec et l’est du pays. Au fil des escales, il a témoigné sur sa page Facebook, Homeless James and Muckwah, qu’il y a de plus en plus d’itinérance partout au Canada et qu’elle est bien pire que lorsqu’il a commencé à marcher, entre autres en raison du coût de la vie.



Récemment, il était de passage sur la Rive-Sud, notamment à Boucherville et Varennes. Le 6 août, il a voulu installer son campement sur un espace vert où se trouve une petite station de traitement d’eau près du fleuve, sur le boulevard Marie-Victorin, à Boucherville. Toutefois, il a eu une altercation avec les policiers qui lui ont signifié qu’il était interdit de camper à cet endroit. Il a par contre pu être accueilli par un couple de Boucherville où il a passé deux nuits avant de recevoir une invitation de la part d’une dame de Varennes afin de s’installer sur son terrain lors de son passage sur le territoire.



James entend créer la Fondation Muckwah, dédiée à la création de refuges qui acceptent les animaux partout à travers le pays. Avec l’argent des dons, il veut ouvrir des camps de minimaisons à Victoria, en Colombie-Britannique, à Winnipeg, au Manitoba, et à Toronto, en Ontario.