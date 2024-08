Maison Gaspard-Massue: des fouilles révèlent la présence d’anciennes fondations

À la suite de l’incendie qui a ravagé la maison Gaspard-Massue de Varennes et forcé sa démolition complète, un inventaire archéologique effectué à son emplacement ont révélé la présence de fondations plus anciennes.



Seulement trois jours ont été allouées aux archéologues d’Artefactuel pour faire l’inventaire sommaire du site. «À la dernière journée de fouilles, une magnifique découverte a été faite, la mise au jour d’un mur de fondation d’une maison plus ancienne, indique Jacques Dalpé, président de la Société d’histoire de Varennes (SHV). Le mur arrière de la maison Gaspard-Massue reposait sur cette ancienne fondation.»

Une demande a été envoyée à la Ville de Varennes afin d’obtenir des journées supplémentaires de fouilles de façon à circonscrire précisément les limites de cette ancienne maison. «À ce jour, les archéologues sont toujours en attente d’une réponse de la Ville de Varennes», indique M. Dalpé.

Une triste fin

«Le 14 mars 2024, en fin d’après-midi, j’ai reçu un appel téléphonique m’informant que la maison Gaspard-Massue est la proie des flammes», raconte le président de la SHV.

À son arrivée vers 18h, il constate à regret qu’il ne reste de ce magnifique joyau du patrimoine bâti qu’un tas de pierres et de morceaux de bois calcinés.

Le lendemain, M. Dalpé interpelle la Ville de Varennes afin de demander la réactivation d’un permis de recherche archéologique qui avait été émis par le ministère de la Culture et des Communications en mai 2022. Quelques jours plus tard, la Ville l’informe que le conseil municipal a acquiescé à cette demande. Les fouilles ont eu lieu à la mi-juillet.

La maison Gaspard-Massue avait fait l’objet d’un article dans Le Courrier du Sud le 9 février dernier. Ironiquement, celle-ci est disparue dans les flammes à peine un mois plus tard.

