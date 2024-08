Septuagénaire retrouvée inconsciente dans une piscine résidentielle de Boucherville

Une femme âgée de 73 ans a été retrouvée inconsciente cet après-midi, le 7 août, vers 14h20, dans une piscine d’une résidence située sur la rue de Corbon, à Boucherville.



À leur arrivée, les agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont entrepris des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire.



Les techniciens ambulanciers de La Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) ont ensuite pris le relais.



La dame a été transportée dans un centre hospitalier.



Un périmètre a été érigé, et les enquêteurs tentent de déterminer les causes et circonstances de l’incident.