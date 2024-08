Navette fluviale: ajout d’un départ en matinée entre Pointe-aux-Trembles et Varennes

Depuis le 1er août, il est possible de monter à bord de la navette fluviale à 6 h 30, du lundi au vendredi, au départ de Pointe-aux-Trembles à destination de Varennes, car un départ s’est ajouté sur la ligne N3



Il s’agit d’un projet pilote qui permettra d’évaluer la pertinence d’offrir ce départ supplémentaire pour le tronçon de cette ligne afin de mieux répondre aux besoins de déplacement de certains travailleurs.



Sur la page Facebook de la Ville de Varennes, une citoyenne a écrit que ce serait bon également d’ajouter un départ supplémentaire en soirée sur cette même ligne, vu la popularité des navettes fluviales pour une escapade ou pour se déplacer.



La Ville a précisé que les départs s’effectuent du quai Bellevue sur la rue Sainte-Anne et des stationnements sont disponibles à la Basilique Sainte-Anne, du lundi au vendredi, et à l’hôtel de ville les samedis et dimanches.



Les billets sont disponibles en ligne ou sur place, au coût de 6 $ par trajet, alors que les enfants de 11 ans et moins accompagnés d’un adulte voyagent gratuitement. Pour en savoir plus sur les navettes fluviales : https://bit.ly/4dNkztx