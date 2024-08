Médailles d’or et de bronze pour la Julievilloise Maylie Valiquette en aviron

Deux importantes compétitions d’aviron se sont déroulées récemment et Maylie Valiquette, de Sainte-Julie, s’est distinguée lors de ces événements en remportant notamment l’or et le bronze.



Le 11 juillet au Bassin olympique de l’île Sainte-Hélène à Montréal, Maylie Valiquette a remporté la médaille d’or en skiff lors des Championnats d’aviron de l’Est du Canada. La Julievilloise a dominé tout le long des 2 000 m de la finale A en devançant sa plus proche rivale par près de deux secondes au fil d’arrivée.



« Je suis très heureuse d’avoir terminé au premier rang non seulement des U23, mais de toutes les catégories », a-t-elle déclaré au terme de l’épreuve. « Je savais que la finale allait être difficile. Ça allait se jouer sur quelques secondes sachant que nous étions trois filles de Montréal à nous battre pour la première place. » Ce qui lui a donné confiance en vue de la demi-finale et la finale, c’est d’inscrire le meilleur temps des qualifications contre la montre moins d’une heure après avoir disputé les qualifications en double.



L’avironneuse de 21 ans, qui représentait à cette compétition le Club d’aviron de Montréal, s’entraîne depuis un an avec l’équipe de l’Université du Tennessee où elle a obtenu une bourse d’étude afin de poursuivre ses études en marketing. Elle a notamment représenté cette institution au championnat de la NCAA en juin, en Ohio, alors que l’équipage de quatre de pointe dont elle faisait partie est parvenu jusqu’à la finale, terminant au cinquième rang de la compétition.



Semaine très chargée



Quelques semaines plus tard, elle s’est de nouveau illustrée lors de la 140e édition de la très relevée Régate Henley, à Saint Catharines, en Ontario. La Julievilloise a pris la troisième place en skiff chez les M23, en plus de terminer au deuxième rang dans l’équipage de quatre de couple (quad).



Ces six jours de compétition furent très exigeants et elle s’est dit quelque peu déçue de ses résultats. « Ce fut une semaine très chargée. J’ai participé à des courses chaque jour ce qui représente une dépense importante d’énergie », a-t-elle déclaré en précisant qu’en plus des épreuves de skiff en M23 et du quad sénior, elle a participé aux courses du double et du skiff séniors. « Malgré tout, ces résultats me motivent à m’investir davantage à l’entraînement », a-t-elle conclu.