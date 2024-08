Attention aux feux de paillis

La période particulièrement chaude et sèche que l’on a observé jusqu’à présent en juillet et août est propice aux feux de paillis et il suffit parfois d’un simple mégot de cigarette que l’on croit éteint pour provoque un incendie.



Le paillis de cèdre, la mousse de tourbe (peat moss) et la terre noire présents dans les aménagements paysagers peuvent s’enflammer au contact d’une source de chaleur comme un mégot de cigarette, une chandelle ou même les rayons du soleil. Lorsque cela se produit, le feu couve pendant plusieurs heures avant que l’incendie ne se déclare soudainement.



Pour sa part, le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie a rappelé que de simples gestes permettent d’éviter les feux de paillis. Il suffit de ne pas jeter les cigarettes, cigares et allumettes au sol, mais plutôt dans des cendriers en métal. Il faut savoir à ce sujet qu’un mégot mal éteint peut se consumer pendant plus de trois heures et une flamme peut apparaître pendant tout ce temps.



Il est important de maintenir le paillis, la terre noire ou la mousse de tourbe humides en tout temps et de ne pas utiliser à proximité des outils ou autres équipements pouvant générer des flammes ou des étincelles.



Finalement, il est recommandé d’installer un cendrier en métal à l’extérieur sur le balcon, le patio ou la terrasse si des gens vont y fumer.