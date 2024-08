Une plateforme gratuite pour la prévention du vol et du recel de vélos

Les vols de vélos au cours de la saison estivale sont fréquents et c’est pourquoi la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a informé la population de l’existence de Garage 529, une plateforme gratuite dédiée à la prévention du vol et du recel de vélos.



Garage 529 est accessible via le site Internet ou l’application mobile et permet d’enregistrer les caractéristiques de son vélo telles que le modèle, le numéro de série et la couleur, en plus d’ajouter des photos pour faciliter son identification. En cas de vol, on peut lancer une alerte depuis la plateforme et communiquer immédiatement avec le service de police local pour l’ouverture d’un dossier.



Le propriétaire du vélo peut de plus apposer l’autocollant Garage 529 qui constitue, avec ses caractéristiques de sécurité inaltérables, un élément dissuasif supplémentaire pour les voleurs. Il est possible de se procurer cette vignette optionnelle dans l’un des points de service participants ou sur le site Internet de la plateforme.



Pour enregistrer son vélo, il suffit d’aller au : https://project529.com





