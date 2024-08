Le duo Maxime Landry et Annie Blanchard en spectacle à Boucherville

Les idoles country Maxime Landry et Annie Blanchard seront dans le Vieux-Boucherville le mercredi 7 août prochain. Ils présentent leur nouveau spectacle Jolene and the Gambler dans le cadre de la série de spectacles Des airs d’été Desjardins, sur le parvis de l’église Sainte-Famille.

Forts de leur amitié de longue date et animés par cette même passion pour la musique country, Maxime Landry et Annie Blanchard se retrouvent sur scène pour un spectacle à grand déploiement, qui se veut un hommage à la musique de Dolly Parton et de Kenny Rogers, mélangée aux plus grands succès de la musique country francophone et anglophone d’hier à aujourd’hui.



Beau temps, mauvais temps !

L’événement est gratuit, et aura lieu beau temps, mauvais temps. En cas de prévisions météorologiques défavorables, le spectacle pourrait être relocalisé. Cette décision sera annoncée sur le site Web de la Ville le jour de l’événement.



Les citoyens sont invités à apporter leur chaise ou leur couverture, ainsi qu’une bouteille d’eau réutilisable, puisqu’une station d’eau potable sera accessible.



Un kiosque de vente de rafraîchissements et de grignotines sera également sur place. Une zone dansante sera aménagée devant la scène.



Le spectacle commence à 19h30.