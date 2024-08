Paris 2024 : Sophiane Méthot «sur son petit nuage»

Toujours «sur son petit nuage», Sophiane Méthot commence tranquillement à réaliser qu’elle est une médaillée olympique. La trampoliniste savait qu’elle performerait au meilleur de ses capacités, mais elle ne s’attendait pas à monter sur le podium des Jeux olympiques de Paris aujourd’hui.

Lors d’un entretien avec Gravité Média en direct de Paris, elle était très contente de ses performances qui lui ont valu la médaille de bronze.

«Depuis les derniers mois, je m’entraîne extrêmement fort et j’ai eu une très belle croissance de mon niveau de trampoline, souligne-t-elle. Donc de ressortir avec une médaille de bronze au cou, ça veut tout dire.»

Elle estime que son déplacement horizontal, combiné avec une augmentation de son niveau de difficulté en finale, a fait la différence dans la compétition.

«J’étais vraiment sur mon X, c’est le cas de le dire, explique-t-elle au bout du fil. C’était quasiment une note parfaite à quelques dixièmes près. C’était une recette gagnante.»

La trampoliniste de 25 ans tenait à remercier son entraîneuse Karina Kosko qui a été là pour elle dans les hauts et les bas tout le long de sa carrière.

«C’est une entraîneuse qui est incroyable, qui est attachée à ses athlètes, qui prend le temps de nous écouter et de nous consoler s’il le faut, soutient-elle. Elle est tout le temps en mode solution[…] Elle a été là pour me soutenir dans chacun de mes moments plus difficiles, comme elle a célébré dans tous les beaux moments.»

Elle est également touchée par le Club Virtuose à Longueuil, son club de trampoline, qui a organisé un visionnement de sa compétition avec les plus jeunes ce matin.

«Je trouve ça super que le club ait pris le temps de mettre ça sur les écrans, se réjouit-elle. C’est un club incroyable qui est beaucoup investi dans ses athlètes et fait bien les choses. Je suis très contente d’avoir vu plein de petits jeunes [regarder la compétition]. Je suis également entraîneuse à ce club-là. Si je peux positivement marquer leur expérience dans le monde du trampoline, ça me fait vraiment plaisir.»

Sophiane Méthot a remporté la première médaillée en trampoline pour le Canada depuis Rosie MacLennan en 2016 aux Jeux olympiques de Rio. Elle est également la première Québécoise à gagner une médaille dans cette discipline.