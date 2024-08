Défi innovant de la Ville de Longueuil: l’équipe gagnante dévoilée

Jeu Vert inc, mieux connu sous le nom Greenplay, une entreprise de Québec spécialisée en développement durable, est lauréate de la deuxième édition du Défi innovant de la Ville de Longueuil. Elle se voit donc attribuer un contrat de services professionnels d’un montant de 75 000$ pour réaliser son projet en collaboration avec la Municipalité.

Le projet de l’entreprise québécoise est sous la forme d’une application mobile qui vise à encourager les citoyens à adopter des comportements écoresponsables.

«Par le biais de questionnaires, de défis à relever, de points à cumuler et de badges à remporter, la solution développée permet aux utilisateurs de mesurer les retombées environnementales des gestes qu’ils posent au quotidien tout en obtenant de l’information pertinente sur les bonnes pratiques à adopter», précise Longueuil.

Bertrand Gélinas, président et responsable technologique de Jeu vert inc. (Greenplay), a mentionné que son entreprise est honorée d’avoir «remporté le Défi innovant, édition 2024, de la Ville de Longueuil» et que ce défi est «une opportunité d’amener à un autre niveau» leur projet avec la Municipalité.

La deuxième édition

Longueuil a constaté que la deuxième édition du Défi innovant a suscité beaucoup d’intérêt chez les étudiants ainsi que les entreprises en démarrage.

«Plus de 32 dossiers de candidature ont été reçus en février et mars derniers, informe la Municipalité. De ce nombre, 8 équipes ont été sélectionnées pour présenter leur projet au comité d’évaluation de la Ville ce printemps.»