Bella se cherche une nouvelle famille

Bella est une chatte de 13 ans qui a été placée en famille d’accueil afin d’avoir un environnement plus adapté à ses besoins.

Voici comment elle est décrite:

«Bella est une chatte peu farouche mais apprécie tout de même la compagnie des humains. Une fois sa confiance gagnée, Bella apprécie les sessions de caresses ainsi que des petites séances de jeu. Elle adore se faire brosser afin de conserver son pelage doux et soyeux, et communique clairement ses besoins. Puisqu’elle aime sa liberté et son indépendance, sa future famille devra apprendre à reconnaître ses limites. Elle est à la recherche d’un foyer tranquille qui saura lui prodiguer toute la tendresse à laquelle elle aspire.»

Bella fait partie du programme Ma Bonne Étoile de Proanima qui propose l’adoption sans frais.

Si vous êtes intéressé à adopter, il suffit de remplir un formulaire de demande d’adoption sur le site proanima.com

Information : 450 655-2525 ou le numéro sans frais 1 833-445-2525

Proanima.com/adoptions@proanima.com