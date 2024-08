Kiosque libre-service : cultiver des légumes bio et la confiance

Nicolas Matte et Catherine Fournier font pousser plus d’une trentaine de variétés de fruits et de légumes bio à La Ferme la terre entière, la toute première ferme, à Boucherville, de produits certifiés biologiques par Écocert. Le couple cultive la terre depuis quatre ans avec tout leur cœur et aussi leur confiance.

Cette année, les deux jeunes agriculteurs ont mis sur pied un kiosque libre-service de fruits, de légumes, d’œufs de poules en liberté et de miel produit à Boucherville.

La formule est simple. Les clients se servent dans les réfrigérateurs et aux étals du kiosque, enregistrent leurs achats sur la tablette et payent comptant ou par carte bancaire.

C’est un système simple d’achat basé sur la confiance et sur l’honneur, très populaire en Europe depuis des décennies, depuis peu en Ontario, et qui se voit de plus en plus au Québec.

La ferme est située à la limite des villes de Boucherville, de Varennes et de Sainte-Julie, au 1451 chemin d’Anjou, à Boucherville, tout juste derrière l’Électrium. Elle est facilement accessible via le chemin de Touraine et la route Michael-Faraday ou par la rue de Montbrun.