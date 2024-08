Inquiétante vague de vols au Complexe aquatique de Boucherville

Au moins six vols dans les vestiaires du Complexe aquatique Laurie-Ève Cormier, à Boucherville, ont été signalés au cours des derniers jours, et ceux-ci s’ajouteraient à plusieurs autres commis depuis quelques semaines au même endroit.

Dimanche et lundi derniers, quelque six vols ont été commis dans les vestiaires, dont un qui s’est traduit par des pertes de 5 000 $ par un habitué des lieux qui fréquente la piscine depuis plus de 20 ans.

Son casier est toujours fermé avec un cadenas, mais les voleurs ont réussi à le briser vers 17 heures, dimanche. Ils ont volé toutes ses cartes d’identité et de crédit ainsi que son téléphone cellulaire. Les voleurs ont réussi à dépenser environ 5 000 $ en achat de cartes cadeaux et de denrées, entre autres, au Dollarama du boulevard du Fort-Saint-Louis et au commerce voisin, le supermarché Maxi.

La veille, un autre habitué de la piscine municipale a eu droit au même traitement malgré le cadenas qui verrouillait sa case, dans le vestiaire des hommes.

Les voleurs ont exactement agi de la même façon en se rendant rapidement dans les mêmes magasins, à proximité du complexe aquatique, pour y dépenser environ 500 $ en utilisant les cartes de crédit de la victime.

Sur les réseaux sociaux de Boucherville, d’autres vols ont été signalés la même fin de semaine, une dame déplorant même le vol de son maillot, dans sa case.

Il y a deux semaines, un autre nageur habitué des lieux s’est fait voler sa montre, dans son casier. Elle a été retrouvée le lendemain à la réception, mais la vitre avait été brisée tout comme le bracelet.

Dans les cas des deux premiers vols mentionnés, les victimes ont déposé une plainte au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) qui a ouvert une enquête. Selon eux, les policiers détiendraient de bonnes descriptions des voleurs.

Il s’agirait d’un groupe de trois jeunes d’environ 17 ans dont les portraits auraient été captés par les caméras de surveillance.