Rappel de lait végétal : le nombre de cas de listériose augmente

L’Agence de santé publique du Canada a émis un nouvel avis le 30 juillet informant que le nombre de cas confirmés d’infection à Listéria est passé de 12 à 18 au pays en deux semaines. Elle rappelle de ne pas consommer les boissons réfrigérées à base de plantes de marques Silk et Great Value qui font l’objet d’un rappel à l’échelle nationale.

Un total de 18 produits de ces deux marques sont concernés par le rappel. «Les produits visés font l’objet d’un rappel auprès du marché parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes», rappelle l’Agence. Cette bactérie peut causer la maladie de la listériose.

Des 18 cas rapportés jusqu’à maintenant, 4 proviennent du Québec, 12 de l’Ontario, 1 de l’Alberta et 1 de la Nouvelle-Écosse. Deux personnes sont décédées et treize ont dû être hospitalisées. «Les personnes sont tombées malades entre août 2023 et début juillet 2024», précise-t-on.

«Il est possible que des maladies plus récentes continuent d’être signalées dans le cadre de l’épidémie, car il s’écoule un certain temps entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux autorités de santé publique, indique la Santé publique. Pour ce foyer, la période de déclaration de la maladie est comprise entre 9 et 29 jours.»

Complications

«Si les personnes en bonne santé peuvent tomber malades à la suite d’une infection à la Listeria, la maladie peut être fatale pour les enfants à naître, les nouveau-nés, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles dont le système immunitaire est affaibli», ajoute-t-on.

Les symptômes de la listériose peuvent apparaître dès la troisième journée suivant la consommation d’aliments contaminés. Ils peuvent comprendre : de la fièvre, des nausées, de la diarrhée, un mal de tête, de la constipation, des vomissements et des douleurs musculaires.

Dans les cas graves, les bactéries peuvent atteindre le système nerveux.