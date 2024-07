Québec octroie plus de 24 M$ pour bonifier des infrastructures municipales

Une aide financière de 24 445 844 $ a été accordée par Québec aux municipalités de Sainte-Julie, Varennes, Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, et Verchères pour permettre de financer des projets d’infrastructures municipales aux cours des cinq prochaines années.

Ces projets sont notamment liés au traitement de l’eau potable et des eaux usées, à la voirie locale, à l’amélioration énergétique des bâtiments ainsi qu’aux infrastructures résilientes et à vocation culturelle, communautaire, sportive et de loisir.

C’est la ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, qui en fait l’annonce hier au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

«Les infrastructures municipales requièrent des investissements considérables, et c’est pourquoi notre gouvernement soutient financièrement les municipalités dans la mise en œuvre de leurs projets. Grâce au TECQ 2024-2028, les citoyens du comté bénéficieront d’infrastructures et de services améliorés, modernisés et sécuritaires », a mentionnné dans un communiqué de presse Suzanne Roy.