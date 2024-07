Les plaisanciers invités à respecter les règles

C’est en plein cœur des vacances de la construction que la Ville de Boucherville a lancé samedi dernier une campagne de sensibilisation « Sur l’eau, respect » à l’endroit des plaisanciers. Elle cible particulièrement les adeptes de la motomarine.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre du renforcement des efforts de la Ville en matière de sécurité nautique déployés depuis quelques années. Elle vise à sensibiliser les plaisanciers à adopter des comportements responsables et sécuritaires, et à les informer des règles de sécurité puisque celles-ci sont trop souvent méconnues, déplorent les autorités.

Durant la saison estivale, une unité d’agents de sensibilisation est d’ailleurs présente à la marina pour inviter les plaisanciers à respecter les autres usagers du fleuve et ses rives, les règles de sécurité et la quiétude des lieux, notamment en bordure du parc national des Îles-de-Boucherville qui est un lieu très fréquenté.

Cette campagne s’ajoute à d’autres initiatives mises en place par la Ville, dont l’installation de 24 bouées de limitation de vitesse, et la surveillance par drones.

« La proximité de la nature et l’accès au fleuve sont évidemment des grands attraits de notre municipalité. Cette campagne de sensibilisation vise à ce que tous puissent en profiter sereinement et sécuritairement », mentionne le maire qui répète souvent que l’objectif de la Ville est de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers du fleuve et avec les riverains.

Surveillance accrue

En marge de cette campagne, rappelons que la Ville de Boucherville et le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont conclu cette année une entente avec une firme de support aérien pour assurer une surveillance des activités nautiques au moyen de captation d’images du haut des airs.

Avec des preuves à l’appui, des constats d’infraction peuvent ainsi être plus facilement remis aux plaisanciers qui ont des comportements délinquants.

Avant, il était extrêmement difficile pour les policiers d’intervenir parce que les plaisanciers se passent le mot et dès que les patrouilleurs arrivent, tout le monde se calme, expliquait en juin dernier à La Relève Mathieu Brassard, inspecteur au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et responsable de la patrouille nautique.

Le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) qui a sa propre unité de patrouille nautique ainsi que la Garde côtière auxiliaire canadienne sont pour leur part toujours actifs sur le Saint-Laurent.

Un sondage qui en dit long

Rappelons qu’un sondage Léger réalisé en 2021 auprès d’usagers du fleuve à Boucherville indique que :

84% des répondants disent avoir été témoins d’excès de vitesse de la part de plaisanciers.

79% des répondants disent avoir été témoins de plaisanciers ne portant pas leur veste de flottaison.

78% des répondants disent avoir été témoins de plaisanciers qui consomment de l’alcool ou de la drogue.

60% des répondants disent avoir déjà été témoins du non-respect des priorités de passage.

Une personne sur quatre dit avoir été témoin de conflits entre plaisanciers.

Une personne sur dix dit avoir été témoin d’un accident entre des embarcations.