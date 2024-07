Chantiers d’été au CSS Marie-Victorin

L’été est l’occasion pour le Centre de services scolaire Marie-Victorin de poursuivre les chantiers d’agrandissement ou de construction d’écoles, de même que pour améliorer les installations existantes. Tour d’horizon.

Plusieurs dizaines de projets de mise aux normes seront menés à bien dans différents établissements du CSS Marie-Victorin. «Les travaux couvrant tous les éléments d’un immeuble peuvent solliciter la mobilisation de plusieurs corps de métier, notamment des charpentiers, des plombiers, des électriciens ainsi que des techniciens en chauffage et en ventilation», explique le CSS.

En 2023-2024, 79 projets sont prévus, ce qui représente un investissement de 52,3 M$.

Cela inclut aussi la mise à niveau des systèmes d’alarme-incendie, avec 20 projets totalisant 1 47 M$.

Six établissements verront aussi leurs portes et fenêtres remplacés, au coût de plus de 7,5 M$.

Douze projets de revitalisation de cour d’école sont en marche, grâce à une somme de près de 15,4 M$. «Le CSS Marie-Victorin s’engage à créer des cours d’école actives, sécuritaires et fonctionnelles, tout en diversifiant les types d’aménagements pour répondre aux besoins spécifiques de chaque milieu», relève-t-il..

@ST:Constructions et agrandissements

@R:Dès l’automne 2024, la construction d’une nouvelle école primaire au parc des Glaïeuls sera complétée.

L’agrandissement de l’école Claude-Lafortune se poursuivra après la rentrée pour compléter la salle polyvalente.

L’ouverture d’une nouvelle école primaire au 790 Quinn, à Longueuil, est prévue pour l’hiver 2025.

«Les travaux d’agrandissement seront donc au coeur des priorités, avec notamment l’agrandissement prévu de l’école Rabeau, de l’école Paul-Chagnon, et de l’école internationale Lucille-Teasdale. De plus, une nouvelle école primaire verra le jour sur le boulevard du Quartier à Brossard, afin de répondre à la demande du secteur environnant en plein développement», énumère le CSS.

La démolition du Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé aussi été entamée.