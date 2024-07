La Bronze en spectacle dans le Vieux-Boucherville

L’artiste multidisciplinaire La Bronze se produira le mercredi 31 juillet à compter de 19 h 30 dans le cadre de la série de spectacles Des airs d’été Desjardins, à la place de l’église Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville.

L’auteure-compositrice-interprète Nadia Essadiqi, alias La Bronze, fait vibrer les foules par son charisme magnétique et sa pop électro aux accents rock, qui évoque un hymne à l’amour et la liberté, où planent douceur et fougue, décrit la Ville de Boucherville dans un communiqué de presse.

La Bronze cumule les passages remarqués tant au Québec qu’à l’international. En effet, elle a enchaîné plus d’une centaine de représentations en France, en Belgique, au Maroc, en Suisse, au Brésil, au Chili et au Québec.