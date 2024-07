Top 10 des incontournables du Haut-Saint-Laurent

Le Haut-Saint-Laurent regorge d’histoire et de nature. En plus de produire des produits du terroir de haute qualité, la région se distingue par son offre d’activités en plein air et ses tables champêtres qui ne manqueront pas de vous séduire. Pour mieux vous guider lors de votre visite dans ce secteur de la Montérégie, voici un top 10 des attractions à ne pas manquer.

1. Spa Franklin, Franklin

Prenez le temps de vous détendre dans l’univers exceptionnel de relaxation du Spa Franklin. Vous pouvez même séjourner dans l’un des trois mini-chalets situés à proximité des installations pour refaire le plein d’énergie. Alternez les cycles thermaux dans le décor féérique du complexe ; son ruisseau longeant les bains vous connectera à la nature, tandis que les services de massothérapies offerts sur place vous permettront de déconnecter du quotidien.

(Photo Spa Franklin)

2. Le Mangeoir, Saint-Anicet

Guillaume, anciennement chef et Marie, organisatrice d’événements, sont à l’origine de cette table champêtre acclamée par Le Devoir, ainsi que du gîte de type « bed and breakfast ». Leur ferme agrotouristique continue de se développer chaque saison pour accueillir les épicuriens. Venez savourer les légumes cultivés sur place et les viandes élevées de manière éco-responsable dans l’ambiance conviviale de ce havre de paix.

(Photo: Le Mangeoir)

3. Domaine de la Templerie, Godmanchester

Situé en pleine nature, le Domaine de la Templerie est l’endroit idéal pour déguster des produits frais du terroir. Explorez les sentiers balisés entre vos moments gastronomiques ou profitez des terrains de volleyball et de pétanque pour vous dégourdir après avoir bien mangé.

(Photo: Le Domaine de la Templerie)

4. Les Amis de la Réserve Nationale de faune du Lac-Saint-François, Dundee

Profitez de 1317 hectares de nature protégée à la Réserve Nationale de faune du Lac-Saint-François. L’organisme propose des activités comme le rabaska, le rallye GPS en forêt ou une immersion dans la vie d’un castor. Les guides-interprètes accompagnent les visiteurs, qu’ils soient novices ou experts, pour une expérience mémorable.

(Photo: Tourisme Montérégie)

5. Kayak Safari, Huntingdon

Découvrez la tranquillité de la Vallée de la Châteauguay en explorant les parcours paisibles et sinueux des rivières à la Truite et Châteauguay. Situés à une heure au sud-ouest de Montréal, ces parcours offrent des locations pour des demi-journées et journées complètes, avec service de navette inclus. Vivez un retour à la nature en famille ou avec des amis lors de cette activité autoguidée qui ne requiert aucune expérience préalable.

(Photo: Kayak Safari)

6. Vignoble du Marathonien, Havelock

À proximité du chemin de Covey Hill, prisé par les cyclistes, se trouve ce vignoble de deux hectares qui produit une variété de huit vins chaque année avec ses 7000 plants de vigne, âgés entre 15 et 20 ans. L’entreprise offre également une expérience d’auto-cueillette de pommes durant l’automne. Découvrez le monde fascinant de la viticulture et savourez le délicieux nectar qui en résulte !

(Photo: Standish)

7. Entre Pierre et Terre, Franklin

Entre Pierre et Terre se spécialise dans la production de délicieuses boissons à partir de pommes et de poires ancestrales du terroir. La micro-distillerie et cidrerie vous invite chaleureusement à découvrir le processus passionnant derrière la fabrication de ces délicieux alcools. N’oubliez pas de prendre rendez-vous pour cette expérience idéale à partager avec vos proches.

(Photo: Tourisme Montérégie – Élise Bernier)

8. Livingstone Brewing, Franklin

La Microbrasserie Livingstone Brewing est un joyau du Haut-Saint-Laurent qui conçoit ses bières artisanales à partir des ingrédients récoltés sur place. Nichée dans un décor pittoresque près de Covey Hill, cette brasserie se distingue par sa grange centenaire où la salle de dégustation offre une vue magnifique, ajoutant ainsi au charme unique du lieu.

(Photo: Livingstone Brewing)

9. Brasserie Barabas, Sainte-Barbe

En plus de servir ses propres bières artisanales, la Brasserie Barabas propose une terrasse spacieuse avec une scène accueillant de nombreux spectacles musicaux estivaux. Une expérience enrichissante pour des soirées mémorables en bonne compagnie.

(Photo: Tourisme Montérégie)

10. Golf Saint-Anicet, Saint-Anicet

Ce terrain de golf prisé des Montérégiens offre un cadre magnifique le long du lac Saint-François. Après une journée de golf, rendez-vous au Resto Pub Le Bootlegger pour célébrer vos réussites ou vous consoler après une partie moins réussie.

(Photo: Golf Saint-Anicet)

Cet été, découvrez tout ce que le Haut-Saint-Laurent a à offrir !