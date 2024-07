Top 10 des incontournables de Vaudreuil-Soulanges

Vaudreuil-Soulanges propose une diversité d’activités qui sauront satisfaire tous les goûts. Que vous aimiez les sports aquatiques ou la randonnée, cette région offre des paysages magnifiques qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Après une journée remplie d’activités dans l’un de ses nombreux centres, vous pourrez découvrir les délices des fermes agrotouristiques. Vaudreuil-Soulanges est l’endroit parfait pour profiter pleinement de la Montérégie.

1. Parc du canal de Soulanges, Pointe-des-Cascades à Rivière-Beaudette

Le Parc du canal de Soulanges offre une expérience inoubliable grâce à sa piste cyclable qui longe le canal historique sur 24 km et se poursuit jusqu’à la frontière ontarienne. Vous pourrez découvrir l’histoire de ce canal à travers des sentiers pédestres, à vélo le long de la piste, ou en kayak en pagayant sur le canal. Après votre visite, détendez-vous à l’Embouchure, un parc riverain qui se transforme en terrasse festive pendant la saison estivale!

2. Village des Écluses, Pointe-des-Cascades

Ce centre de villégiature charmant est idéalement situé à la confluence du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Louis. Vous pourrez y expérimenter le surf électrique, vous détendre sur la plage, et savourer un repas au Patate et Plage tout en profitant des concerts de leur programmation estivale. Si une journée ne suffit pas, le Village propose également des sites de camping et des prêts-à-camper pour prolonger votre séjour et continuer à profiter de toutes les activités offertes.

3. Plage de Saint-Zotique, Saint-Zotique

Lors des journées ensoleillées, la Plage de Saint-Zotique est l’endroit idéal pour profiter du plaisir estival. Son méga parcours aquatique Eau Défi, son sable fin, et les nombreuses activités qui y sont proposées en font l’une des destinations les plus populaires de la région. Vous pouvez louer des embarcations pour explorer les eaux et vous rafraîchir lors des journées chaudes avec les délices sucrés proposés au bar laitier.

4. La Belle de Coteau-du-Lac, Coteau-du-Lac

Explorez les joies de l’agrotourisme en cueillant vous-même des fraises, de juillet à août, dans cette charmante ferme familiale, une expérience qui saura vous captiver. Les enfants voudront certainement s’amuser dans la grande aire de jeux ou s’aventurer dans le labyrinthe de maïs! Ne ratez pas le Festifleurs et l’épanouissement des tournesols, des moments idéaux pour capturer de superbes photos au cœur de la nature et faire vous-même la cueillette de votre bouquet.

5. La Ferme Quinn, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Explorez l’atmosphère authentique de ce charmant coin de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot où vous pouvez véritablement vivre la vie à la ferme. Après avoir récolté vos légumes ou petits fruits (selon la saison), ne manquez pas les tours de tracteur. Les enfants peuvent se divertir dans les aires de jeux et observer les animaux dans les bâtiments de la ferme. Pour une pause gourmande, le comptoir lunch propose une variété de boissons, de collations et de repas légers. Assurez-vous de passer par la boutique pour rapporter un souvenir gourmand de votre visite !

6. Jardin Champs de Rêves, Vaudreuil-Dorion

Plongez dans cette expérience envoûtante au Jardin Champs de Rêves et laissez-vous captiver par la splendeur des champs de fleurs qui éveilleront votre imagination. Les mosaïcultures et le labyrinthe offrent des instants de bonheur pour toute la famille. La diversité des produits disponibles à rapporter chez vous fait de cette pépinière un véritable trésor de la Montérégie. Éveillez vos sens dans ce petit coin de paradis vibrant de couleurs.

7. Arbraska Rigaud, Rigaud

À Arbraska Rigaud, découvrez une gamme complète de parcours dans les arbres qui conviennent à tous, du matin jusqu’au soir. Que vous soyez à la recherche d’adrénaline avec les méga-tyroliennes et le parcours extrême, ou que vous préfériez que les plus jeunes s’amusent au Village Arbre-en-ciel, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

8. Vignoble de Pomone, Coteau-du-Lac

Situé en bordure de la rivière Delisle, le Vignoble de Pomone vous accueille dans un cadre enchanteur avec sa terrasse extérieure et son vaste jardin. Dégustez les vins proposés, parmi lesquels figure le lauréat du Grand Or de la Coupe des nations 2023 ! Profitez d’un moment de détente en commandant un plateau de charcuteries pour accompagner votre délicieux vin. Terminez votre visite en explorant la fermette du site et en découvrant les nombreux plants de vigne en compagnie d’un guide, pour une journée parfaite.

9. Microbrasserie Cardinal, Hudson

Profitez des journées ensoleillées sur la terrasse animée de la Microbrasserie Cardinal, où de la musique live accompagne vos moments estivaux. Ne manquez pas les soirées jeux de société et les événements d’humour, l’occasion parfaite pour découvrir les bières artisanales brassées sur place. Profitez-en pour faire une petite balade sur la rue principale de Hudson où vous découvrirez de nombreux commerces uniques, boutiques, cafés et restaurants.

10. Parc historique de la Pointe-du-Moulin et Centre nautique NDIP, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Venez enrichir vos connaissances dans ce parc abritant l’un des deux seuls moulins à vent encore fonctionnels du Québec. Découvrez son histoire fascinante à travers des visites guidées et un centre d’interprétation captivant. Après cette immersion dans l’ère de la Nouvelle-France, rendez-vous au Centre nautique NDIP pour explorer les magnifiques paysages côtiers en kayak ou en planche à pagaie.

Cet été, découvrez tout ce que Vaudreuil-Soulanges a à offrir !