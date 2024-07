La maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine rouvre ses portes

La maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine à Boucherville ouvrira de nouveau ses portes au public le 18 juillet prochain. Une nouvelle exposition permanente y sera présentée.

La maison patrimoniale avait fermé ses portes au printemps 2023 en raison d’importants travaux de restauration.

Parmi ceux-ci, la maçonnerie sur l’ensemble de la maison a été refaite; les portes, les fenêtres, et les volets ont été restaurés; les colonnes de bois au sous-sol ont été restaurées et d’autres ont été ajoutées; les fondations ont été imperméabilisées; des travaux de décontamination de moisissures, d’amiante et de plomb ont été effectués; l’ensemble des planchers de bois a été restauré; les escaliers extérieurs ont été refaits.

La facture s’élève à 1 275 000 $, dont la moitié est absorbée par une subvention du ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec.

Une nouvelle exposition

La toute nouvelle exposition permanente intitulée À la maison valorise les artéfacts utilisés par les résidents de la demeure, construite en 1766.

Issus de travaux archéologiques ayant été menés en 2021 dans le stationnement de la Maison du bénévolat, ces objets du passé permettent d’évoquer les usages des différents espaces de la maison, soit la salle à manger, la cuisine et la chambre.

Quelques personnages, dessinés par l’artiste bouchervillois Réal Campeau, accompagnent les visiteurs dans leur exploration de l’architecture, de l’histoire, et des découvertes archéologiques liées à la demeure. Sont aussi évoqués les modes de vie des résidents de la maison, ainsi que l’engagement de Louis-Hippolyte La Fontaine.

Une expo adaptée aux jeunes

Un parcours spécialement conçu pour les enfants de 7 à 10 ans aborde la construction de la maison, de même que l’alimentation et les modes de vie de l’époque.

Un panneau destiné aux 10-13 ans présente les différentes actions de Louis-Hippolyte La Fontaine.

Des stations d’apprentissage par le jeu et les sens permettent aux tout-petits de s’initier à l’alimentation, à la construction et aux textiles.