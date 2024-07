À savoir avant d’adopter un lapin

Beaucoup de familles décident d’adopter un lapin car cet animal semble avoir moins de besoins que le chat ou le chien. Cependant, il n’en est rien! En ce mois de l’adoption du lapin, voici plusieurs faits importants à savoir avant de s’engager avec ce mignon petit compagnon :



• Beaucoup de personnes développent des allergies au lapin ou au foin. C’est un animal très allergène.

• Le lapin n’est pas conseillé pour les jeunes enfants puisqu’il a une ossature fragile et un tempérament nerveux.

• Le lapin nécessite beaucoup d’espace pour être heureux et ne devrait jamais être confiné dans une cage.

• Le lapin peut vivre de 7 à 10 ans donc il s’agit d’un engagement à long terme.

• Les cliniques vétérinaires qui les soignent sont plus rares.

• Il est fortement conseillé de faire stériliser son lapin pour des raisons de santé et de comportement.

• Le lapin est de nature territoriale et peut mordre si on ne respecte pas son environnement. Il est primordial d’apprendre à connaître le langage corporel du lapin.

• Le lapin est plus heureux s’il vit avec un congénère mais l’introduction entre deux lapins doit être faite graduellement.

• Le lapin peut être entraîné à utiliser une litière.

• Très souvent, il peut cohabiter avec chats et chiens.

• Il est assez intelligent pour comprendre des consignes ou apprendre des trucs.



Voici plusieurs conseils sur ses besoins :



Alimentation

Du foin doit être accessible en tout temps (autant de foin que la grosseur du lapin par jour), ainsi que de l’eau fraîche. Tous les jours, offrez environ 2 tasses de légumes, tels que : laitue (sauf iceberg), feuilles de navet, petit morceau de carotte, céleri, feuilles de pissenlit, persil, basilic, thym, roquette, panais.

Les fruits doivent être donnés avec modération : pommes, poires, cerises, fraises, pêches, melon.



Entretien quotidien

Chaque jour, vous devrez nettoyer son environnement car entre le foin, les restes de légumes et la litière, sa zone de vie devient vite sale!



Toilettage

Le lapin est un animal qui peut perdre beaucoup son poil, surtout lors des mues. Il est donc important de l’habituer rapidement à un brossage quotidien. Il ne faut pas oublier non plus de lui couper les griffes régulièrement.



Soins vétérinaires

Comme tous les animaux domestiques, le lapin devrait visiter son vétérinaire au moins une fois par année par prévention. Il est important de faire vérifier l’état des dents qui n’arrêtent jamais de pousser.



Exercice et environnement

Il est fortement conseillé que le lapin vive en complète liberté. Les petites cages offertes en animalerie ne sont pas du tout adaptées au comportement du lapin qui a besoin de courir et de sauter. Si la liberté complète n’est pas possible, il existe plusieurs types d’enclos à faire soi-même. Vous pouvez enrichir son environnement à l’aide de boîtes de carton, de balles et de jouets à mâchouiller, de corde à linge, etc. Attention cependant à protéger vos fils électriques car le lapin aime gruger.



Plus d’informations sont disponibles sur proanima.com