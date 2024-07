Top 10 des incontournables dans Sorel-Tracy

Sorel-Tracy et ses environs regorgent de joyaux pour les Montérégiens. Le secteur saura vous plaire grâce à sa multitude d’activités estivales qui s’offrent à vous et les endroits où vous pourrez vous poser tranquillement pour savourer les produits du terroir. Découvrez tout ce que cette région a à vous offrir en vous inspirant de notre liste de 10 suggestions.

1. Biophare, Sorel-Tracy

Au cœur du parc Regard-sur-le-Fleuve se trouve le Biophare, une institution muséale mettant de l’avant le patrimoine naturel de la région à travers des activités éducatives, des croisières sur les îles de Sorel et des expositions. Comblez votre curiosité dans ce musée qui vous en apprendra plus sur la Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre.

(Photo: Biophare)

2. BOLA Design Boutique, Sorel-Tracy

Pas besoin d’aller bien loin ou de commander en ligne pour se gâter. Passez au BOLA Design Boutique pour découvrir les dernières tendances grâce à leurs collections qui varient au gré des saisons. Vous y trouverez autant des prêts-à-porter dernier cri, que des éléments décoratifs pour embellir votre quotidien.

(Photo: Bola Boutique Design)

3. Camping Marina Bellerive, Sorel-Tracy

Avec une capacité d’accueil de 300 sites, sa propre plage et sa marina qui peut recevoir une centaine de bateaux, le Camping Marina Bellerive est le quartier général des activités de plaisance estivales. Réservez un terrain et amenez votre équipement d’hébergement ou profitez simplement de la plage du camping pour vous rafraîchir par journée de grande chaleur.

(Photo: Tourisme Montérégie)

4. Christophe, Sorel-Tracy

Vous avez la dent sucrée? Chez la pâtisserie Christophe, vous serez au paradis de la sucrerie. Viennoiseries faites maison et desserts colorés vous feront saliver. Les nombreuses places assises de la terrasse vous permettront de profiter du bon temps en prenant un café pour faire passer les douceurs que vous aurez avalées. Du pur bonheur!

(Photo: Christophe)

5. Écluse No.10, Saint-Ours

L’Écluse No.10 est l’halte gourmande par excellence pour satisfaire son creux sur la route. Avec ses cafés haut de gamme et ses sandwichs gourmands, toutes les raisons sont bonnes pour s’arrêter! Ceux qui auront envie d’une petite fraîcheur pourront même manger des délices glacés sur la terrasse de l’établissement.

(Photo: Écluse No. 10 WilTor)

6. Excursions Kayakalo, Sainte-Anne-de-Sorel

Partez en excursion à travers les îles de Sorel avec un guide pour aller observer le Grand Héron et la faune de cet écosystème de plus près. Parmi les différents circuits offerts, vous pourrez opter pour une promenade paisible aux petites heures du matin afin d’attraper le lever du soleil en kayak pour finalement terminer l’excursion avec un petit-déjeuner.

(Photo: Kayakalo)

7. Gib Fest, Sorel-Tracy

Pendant onze jours, la programmation du Gib Fest présente des spectacles de musique que vous ne voudrez pas manquer, dont Karkwa et Ludovick Bourgeois, et des activités sportives dans les rues du centre-ville de Sorel-Tracy. Parmi les activités du festival, il y a les fameuses courses auxquelles les festivaliers peuvent participer qui se déroulent dans un parcours enchanteur. Un incontournable.

(Photo Gib Fest)

8. L’Effet Bœuf, Saint-Robert

Expérimentez une immersion dans l’univers de la ferme chez L’Effet Bœuf où vous aurez accès à des sentiers pédestres qui donnent sur les animaux qu’ils élèvent. Voyez les belles bêtes dans leurs pâturages tout en profitant du bon temps. Passez ensuite à la boutique pour vous procurer leur excellent boeuf Wagyu et toutes les autres viandes offertes.

(Photo: L’effet boeuf)

9. Statera – L’archipel fabuleux, Sorel-Tracy

Découvrez tous les secrets que recèle le Fleuve Saint-Laurent avec l’expérience Statera et ses croisières interactives. Vous aurez la chance de visionner des films dans le dôme ou de voyager à travers l’écosystème grâce aux nombreuses stations de réalité virtuelle qui vous en apprendront davantage sur ce riche et fascinant environnement. Une activité parfaite pour toute la famille.

(Photo Marc Ross)

10. El Campo, Sainte-Anne-de-Sorel

Amateurs de vans et de plein air, ne manquez pas le plus grand festival au Canada ! Effectivement, El Campo se déroule dans Domaine Boréal du 30 août au 1er septembre et offre aux campeurs des spectacles d’humour, de la musique et diverses activités. Vous pourrez venir vous installer avec votre van, ou encore planter votre tente pour profiter au maximum de ces trois jours de festivités.

(Photo El Campo)

Avec autant d’activités à faire, n’attendez pas! Cet été, c’est en Montérégie que ça se passe.