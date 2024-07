Top 10 des incontournables dans Beauharnois-Salaberry

Cet été, vivez votre meilleur moment estival dans Beauharnois-Salaberry ! Une multitude d’options s’offrent à vous : activités nautiques, hébergements atypiques, soirée culturelles, microbrasserie et plus encore vous attendent. Allons découvrir ce territoire fascinant de la Montérégie à travers 10 suggestions qui sauront vous faire apprécier la belle saison.

1. Flotel, Salaberry-de-Valleyfield

Imaginez-vous dormir à même la baie Saint-François où vous pourrez sauter tête première dans l’eau en ouvrant votre porte de chambre. C’est ce genre d’expérience hors du commun que proposent les hébergements flottants de Flotel. Avec leur balcon offrant une vue sublime sur l’étendue d’eau, votre séjour en plein centre-ville sera incomparable.

(Photo Tourisme Montérégie)

2. Vacances Sunset Dreams, Salaberry-de-Valleyfield

Vacances Sunset Dreams est l’oasis de la relaxation en Montérégie avec ses installations et ses embarcations à louer. Que ce soit un ponton, un chalet ou un mélange des deux avec leur bateau maison, Vacances Sunset Dreams est idéal pour des vacances romantiques ou entre amis. Le site de location vous permettra de profiter au maximum du lac Saint-François et des couchers de soleil estivaux.

(Photo Tourisme Montérégie)

3. Récréation Marine, Salaberry-de-Valleyfield

Ceux qui souhaitent un peu plus d’action sur l’eau seront comblés chez Récréation Marine. Avec leur sélection d’embarcations nautiques, défiez les vagues sur une motomarine avec vos camarades. Si la détente est davantage ce qui vous appelle, les bateaux BBQ seront le choix idéal. Peu importe ce qui vous anime, Récréation Marine a de quoi à combler vos envies !

(Photo Tourisme Montérégie)

4. Microbrasserie du Vieux-Canal, Salaberry-de-Valleyfield

Dans son vaste salon de dégustation réparti sur trois étages dont une terrasse sur le toit, la Microbrasserie du Vieux-Canal offre repas, bières et cocktails pour un apéro mémorable ou pour assister à leur programmation musicale et d’humoriste. L’ambiance chaleureuse de l’endroit séduira tous les bons vivants !

(Photo Tourisme Montérégie)

5. Les Régates de Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield

Chaque année, Valleyfield tient son événement légendaire de la ligue des régates d’hydroplanes. Depuis 1938, des dizaines de milliers de visiteurs se déplacent dans le secteur pour assister aux courses spectaculaires d’embarcations qui peuvent aller jusqu’à 200 km/h et aux nombreuses activités qui se déroulent en ville ; concerts, soirées animées par des DJ, ventre trottoir , animation de rue et plus encore vous attendent. Cette année, l’événement se tiendra du 12 au 14 août.

(Photo Tourisme Montérégie)

6. Microbrasserie La Centrale, Beauharnois

Comme son nom l’indique, La Centrale est le lieu de prédilection pour se rassembler autour d’une de ces 10 bières de qualité brassées sur place. Venez manger un encas ou un repas complet sur sa terrasse donnant sur le lac Saint-Louis ! c’est l’endroit idéal pour un bon souper entre amis qui s’étirent jusqu’à la tombée de la nuit.

(Photo Tourisme Montérégie)

7. Hôtel MOCO Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield

Avec son cachet unique célébrant l’héritage industriel de Salaberry-de-Valleyfield, l’Hôtel Moco, situé au centre-ville, offre un hébergement raffiné. Dormez dans le bâtiment qui abritait autrefois la Montreal Cotton Company et bénéficiez de la cuisine méditerranéenne du Meraki, restaurant à même l’établissement.

(Photo Tourisme Montérégie)

8. Bar-terrasse La Cale, Salaberry-de-Valleyfield

À l’abord de l’ancien canal de Beauharnois, le Bar-terrasse La Cale se distingue par sa scène flottante sur l’eau ainsi que par sa terrasse qui longue le canal. Vous allez etre choyer par la programmation qui offre de 2 à 3 spectacles par semaine allant de Chansonniers, DJs à groupes rocks . Un endroit idéal pour savourer des cocktails avec vos proches. Il est possible d’apporter votre propre nourriture ou de faire livrer sur place pour mieux profiter des soirées qui finissent tard !

(Photo Tourisme Montérégie)

9. Paré à Virer, Beauharnois

Dans cette école de voile-croisière, vous aurez la chance d’être initié à la voile et de suivre des cours de navigation côtière pour réveiller le matelot en vous. Avec ces cours d’initiation, de brevet et de mise à niveau, le lac Saint-Louis deviendra votre nouveau terrain de jeu préféré.

(Photo Tourisme Montérégie)

10. La Marine Marchande & CO, Saint-Stanislas-de-Kostka

Pour passer un après-midi et une soirée à déconnecté pas besoin de faire plusieurs lieux. Il vous faut juste aller à la Marine Marchande. Avec son mini-put, sa crèmerie et son restaurant, tous les éléments sont là ! De plus, des repas à la mixologie et même en passant par la crèmerie les produits locaux sont partout ! Ce lieu de rencontre est fait pour vous.

(Photo Tourisme Montérégie)

Avec autant d’activités pour toute la famille, cet été, profitez de Beauharnois-Salaberry!