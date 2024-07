Avec la bénédiction de la CDPQ: Héroux-Devtek acheté par un fonds d’investissement américain

Coup de tonnerre dans le monde de l’aviation : la compagnie Héroux-Devtek basée à Longueuil, important fabricant international de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d’atterrissage à l’échelle mondiale, annonce son acquisition par Platinum Equity, une société de capital-investissement établie aux États-Unis, une opération d’une valeur de 1,35 milliard de dollars.



L’acheteur fera l’acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, à l’exception des actions devant faire l’objet d’un roulement par les membres de la haute direction de la Société, pour une contrepartie en espèces de 32,50 $ par action.



Avec la garantie que Héroux-Devtek demeurera un chef de file international établi au Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), appuie cette transaction.

Platinum Equity a déclaré qu’Héroux-Devtek maintiendra au Québec son siège social et ses autres activités, y compris ses activités de fabrication, et investira dans ceux-ci. De plus, le siège social demeurera responsable des fonctions de gestion des activités de l’entreprise à un niveau comparable à celles des fonctions actuelles.

«Nous maintiendrons le siège social de l’entreprise à Longueuil et continuerons à investir dans son centre de recherche et développement de Saint-Hubert, qui emploie certains des meilleurs ingénieurs de l’industrie», a affirmé M. Samson, qui a grandi à Québec avant de déménager à New York il y a 25 ans.

«Il était impératif pour nous que l’entreprise poursuive sa croissance tout en demeurant solidement ancrée au Québec», affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ.

Les deux parties satisfaites

Par voie de communiqué, les deux parties impliquées font part de leur satisfaction respective. «Après un processus d’examen stratégique approfondi et rigoureux, nous sommes heureux d’avoir convenu, avec Platinum Equity, des modalités d’une opération qu’appuie entièrement le conseil d’administration d’Héroux-Devtek, a affirmé Louis Morin, président du comité spécial. Après des délibérations approfondies, le comité spécial et le conseil d’administration ont conclu à l’unanimité que l’opération est dans l’intérêt de la Société et de ses parties prenantes.»

«Nous croyons que les prouesses d’ingénierie de la Société et l’accent qu’elle met sur la recherche et le développement ont contribué à son succès», a déclaré Louis Samson, coprésident de Platinum Equity.

«Au cours des prochaines années, notre centre de recherche et développement de Saint-Hubert poursuivra sa mission en mettant au point des solutions et des produits innovants répondant aux besoins en constante évolution de nos clients», a déclaré Gilles Labbé, président exécutif du conseil de la Société.

«Je me réjouis à l’idée de travailler avec Louis, Delara et l’équipe de Platinum Equity pour poursuivre l’exécution de notre plan de croissance», a ajouté Martin Brassard, président et chef de la direction de la Société.

Le Courrier du Sud a tenté de rejoindre la direction de Héroux-Devtek de même que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, afin de connaître sa position sur cette transaction qui concerne l’un des plus importants employeurs de la région.