3,5 M$ pour l’éclairage DEL dans les parcs et les rues à Varennes

Lors de l’assemblée publique du 3 juillet, le conseil municipal a adopté un règlement relatif à la conversion des luminaires décoratifs de rue et de terrains sportifs à la technologie DEL en décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n’excédant pas 3,5 M $ pour en acquitter le coût.



Lors de la parole aux conseiller, Carine Durocher, qui siège au Comité du développement durable, a déclaré : « Ça c’est un bon coup de mon point de vue pour deux raisons. Premièrement l’éclairage DEL permet d’économiser l’énergie, puis deuxièmement, ça va permettre d’ajuster plus facilement l’éclairage sur les parcs, les terrains sportifs, donc ça va être une belle amélioration. »



Toujours en ce qui concerne l’environnement, le conseil a également déposé un avis de motion pour la présentation et le dépôt du projet de règlement 990 à une séance ultérieur sur l’imposition d’une taxe visant les appareils de chauffage fonctionnant au mazout.