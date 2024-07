Un homme de 42 ans porté disparu

La Régie intermunicipale de police Roussillon mène présentement des recherches pour retrouver Emmanuel Ianeva-Lespinasse, de La Prairie.



L’homme de 42 ans se déplacerait à pied. La police croit qu’il pourrait se trouver dans le secteur de Longueuil. Sa famille craint pour sa santé et sa sécurité.



L’homme mesure 1,60 m (5 pi 3 po), et pèse environ 75 kg (165 lb). Il a les cheveux bruns courts et les yeux bruns.



Toute personne ayant des renseignements ou aperçu Emmanuel Ianeva-Lespinasse est priée de composer le 911 ou communiquer avec le lieutenant en devoir au 450 638-0911, poste 615. Toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter la ligne confidentielle au 450 638-0911 poste 777.