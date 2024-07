Six endroits où la pêche est interdite à Boucherville

Parce qu’il est plus facile d’indiquer où l’on ne peut pas pêcher plutôt qu’où on peut le faire, le conseil municipal de Boucherville a adopté, le 2 juillet, un règlement qui spécifie clairement les endroits où la pêche est interdite sur son territoire.

Ainsi, cette activité n’est pas autorisée sur le quai municipal Yvon-Julien situé au 445, boulevard Marie-Victorin, durant les heures d’opération de la navette fluviale.

Elle n’est pas non plus permise sur le quai au nord (face au 252, boul. Marie-Victorin) du site du Club d’Aviron, situé au 239, boulevard Marie-Victorin. Cette interdiction a pour but d’éviter que les rameurs ne se blessent avec les hameçons qui pourraient être perdus, comme cela s’est déjà produit. Un quai pour les pêcheurs a d’ailleurs été aménagé quelques mètres plus loin, du côté ouest.

La pêche est également interdite sur le site du Club nautique de Mézy situé au 925, boulevard Marie-Victorin.

Les pêcheurs ne peuvent non plus taquiner le poisson au parc de la Frayère, situé au 1142, boulevard Marie-Victorin, là ou Canard illimité Québec a aménagé une frayère à poissons, une des plus grosses au Québec.

L’activité est également défendue dans les bassins du parc Arthur-Dumouchel, situé au 1015, rue Arthur-Dumouchel et du parc Vincent-D’Indy, situé au 1053, rue Lionel-Daunais.