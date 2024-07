Trottinettes électriques: une amende de 200$ plus frais pour non-respect des règles

Il est permis depuis l’été 2023 de circuler en trottinette électrique sur la voie publique puisqu’un projet pilote en vigueur jusqu’en 2026 permet d’utiliser ce moyen de transport sur les pistes cyclables et sur les routes du Québec dont la limite de vitesse est d’au plus 50 km/h. Étant donné la popularité de ces trottinettes, la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a rappelé quelques règles de sécurité à ce sujet.



La Régie a entre autres précisé que la trottinette doit être limitée à une vitesse de 25 km/h électroniquement; avoir une puissance maximale de 500 Watts; être dotée de roues d’un diamètre minimal de 190 mm; peser au plus 36 kg; avoir des réflecteurs et des phares blancs à l’avant et rouges à l’arrière.



De plus, les règles de circulation sont les mêmes que pour les cyclistes, à quelques exceptions près, c’est-à-dire que l’âge minimal est de 14 ans, que le port du casque est obligatoire, et que l’utilisateur ne peut pas avoir de passager.



Le corps policier régional a averti qu’une amende de 200$, à laquelle s’ajoutent les frais judiciaires, s’applique si l’utilisateur ne respecte pas l’une de ces règles.