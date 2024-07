Sélection Caseus: un fromage de la Maison Riviera en nomination

Le fromage Suisse Riviera produit par la Maison Riviera à Varennes fait partie desfinalistes au concours Sélection Caseus du gouvernement du Québec.



Celui-ci se taille une place dans la catégorie Tout type de lait – Fromage affiné dans la masse avec ouvertures d’affinage dans laquelle il se mesurera contre deux autres fromages, soit Le Suisse de la fromagerie Perron, ainsi que L’Emmental de Charlevoix, de Laiterie Charlevoix.



En plus de compétitionner dans sa classe d’inscription, Suisse Riviera devra se distinguer des 62 fromages finalistes à travers le Québec dans 22 catégories du concours pour remporter le prix Caseus or, qui couronne le meilleur fromage de la province.



Une cérémonie de remise de prix aura lieu au cours de l’automne.

Les gagnants de chaque catégorie, les Distinction fromage biologique et Distinction

fromage fermier, ainsi que les lauréats des Caseus Or, Caseus Argent(2e place) et Caseus Bronze (3e place) y seront dévoilés.



Les fromages sont «scrutés à la loupe : apparence, odeur, texture, flaveur et saveur»,

informe-t-on sur le site Web de Sélection Caseus.