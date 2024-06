Top 10 des incontournables dans le Haut-Richelieu

Le Haut-Richelieu est un bijou de la Montérégie qui propose une multitude d’activités stimulantes. L’offre varie entre attraits historiques, dégustations de produits gastronomiques et activités en plein air pour plaire aux curieux ou à ceux qui veulent simplement s’évader. Voici donc notre top 10 des incontournables pour découvrir le Haut-Richelieu.

1 – Terre à Boire, Saint-Blaise-sur-Richelieu

La ferme brassicole et distillerie Terre à Boire est unique en son genre. De la matière première aux alcools embouteillés, tout est fait maison chez ces passionnés qui sont engagés à préserver leur écosystème. Cela leur permet de produire tous les spiritueux et bières qu’on retrouve sur leur carte. L’endroit en nature est idéal pour partager un breuvage biologique issu de processus artisanaux en admirant un coucher de soleil.

(Photo Tourisme Montérégie)

2 – Au Gré des Champs, Saint-Jean-sur-Richelieu

En plein cœur de la Montérégie, la Fromagerie Au Gré des Champs élève un troupeau de vaches suisses dans ses riches pâturages afin d’y produire des fromages fins et délicieux. À la boutique, vous retrouverez les fromages et autres produits laitiers ainsi que quelques produits complémentaires. Sur place, une vitrine vous permet de voir une partie de leurs fromages à l’affinage, tandis qu’une autre ouvre sur l’atelier de fabrication.

(Photo Tourisme Montérégie)

3 – Lieu historique national du Fort-Lennox, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

Le lieu historique national du Fort-Lennox, qui vient tout juste de subir des rénovations majeures, offre des visites guidées pour ceux qui veulent en apprendre plus sur ce vestige. Faites un retour dans le passé en traversant la rivière Richelieu en bateau afin d’en savoir plus sur le quotidien des militaires et des peuples autochtones ayant fréquenté l’île.

(Photo Tourisme Montérégie)

4 – Musée du Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu

Pour une autre sortie historique et culturelle, le Musée du Haut-Richelieu est un incontournable qui plaira aux petits comme aux grands. L’édifice propose des expositions permanentes et temporaires ainsi que des cours de céramique. Les différentes collections à admirer et les activités qui y sont proposées vous plongeront dans l’histoire de la région du Haut-Richelieu et de la poterie québécoise.

5 – Uplå (Arbraska), Mont-Saint-Grégoire

Il n’y a pas d’âge maximum ou minimum pour grimper dans les arbres d’Arbraska et sauter sur le plus gros trampoline extérieur en Amérique du Nord de Uplå au Mont-Saint-Grégoire. Le site offre des parcours pour s’amuser en hauteur pendant des heures dans les arbres du Mont-Saint-Grégoire, ainsi qu’un 2000 mètres carrés de filet suspendu dans les airs.

(Photo Alexe Dupont)

6 – Alo Richelieu, expériences nautiques sur la rivière Richelieu

Alo Richelieu est une coopérative innovante réunissant plusieurs entreprises le long de la rivière Richelieu, offrant aux visiteurs plus de 30 km d’expériences nautiques. Profitez de la planche à pagaie électrique, une exclusivité canadienne, ainsi que du canot, du kayak, de la motomarine, de la pêche, du surf électrique, et bien plus encore. Embarquez pour des balades en ponton et explorez l’histoire locale et l’écosystème de la rivière Richelieu avec leurs trajets depuis le Quai Ryan.

(Photo Tourisme Montérégie)

7 – Les croisières d’Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu

Que ce soit pour un petit trajet rapide, ou une journée complète sur l’eau, les Croisières d’Iberville offrent plusieurs forfaits, dont certains incluent un repas. Profitez d’un menu complet et écoutez un chansonnier folk en admirant les paysages côtiers. C’est aussi l’une des rares occasions de visiter le Lieu historique du Canal-de-Chambly ou faire le même parcours que Samuel de Champlain lorsqu’il a visité la région. Dans tous les cas, vous serez émerveillés.

(Photo www.sebastienstjean.com)

8 – L’International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

Festival phare de la Montérégie, l’International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu est un événement à ne pas manquer. L’édition 2024 se déroule du 9 au 18 août. Avec les sept jours de spectacles de musique et les envolées de montgolfières, le plaisir sera assurément au rendez-vous. Les enfants pourront s’amuser dans les manèges, les adultes auront l’occasion de se gâter dans l’Allée Gourmande et les journées se termineront sur des prestations de grands noms de la musique comme Charlotte Cardin, Matt Lang ou Avril Lavigne.

(Photo Tourisme Montérégie)

9 – Rodéo/Gymkhana, Sainte-Brigide-d’Iberville

Amateurs de sensations fortes, cowgirls et cowboys, le Rodéo de Sainte-Brigide-d’Iberville du 2 au 4 août est fait pour vous ! À travers plusieurs événements pendant l’été, venez voir la prise de veau au lasso, des courses de moutons et bien plus encore. Chaussez vos plus belles bottes pour venir encourager les athlètes de gymkhana, mettant en vedette des courses d’agilité pour chevaux.

(Photo Rodéo Ste-Brigide)

10 – Mon Vieux Saint-Jean la nuit, Saint-Jean-sur-Richelieu

Mon Vieux-Saint-Jean la nuit transcende l’idée simple d’une rue animée après le coucher du soleil. C’est une expérience immersive où le Vieux St-Jean se métamorphose en un univers féérique et captivant, pendant la nuit du 19 octobre jusqu’à 2 h du matin. Imaginez-vous entouré de lumières scintillantes et de musique envoûtante, explorant des food trucks proposant des saveurs uniques sous les étoiles. Chaque coin de rue réserve une surprise, rendant cette soirée inoubliable, surtout si vous participez déguisé et bien accompagné.

(Photo gracieuseté)

Cet été, découvrez tout ce que le Haut-Richelieu a à vous offrir !