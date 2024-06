Collision entre un bateau et une navette fluviale : le BST enquêtera

Une équipe d’enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) est déployée à Longueuil afin de faire la lumière sur la collision survenue entre la navette fluviale Navark Faucon Millenium et une embarcation de plaisance, le 27 juin en après-midi.

«Nous déterminerons si nous mènerons une enquête complète ou non d’ici 72 heures environ. Le BST n’enquête pas sur tous les accidents. Nous enquêtons seulement si nous estimons qu’il y a une possibilité d’amélioration de la sécurité des transports», précise Hugo Fontaine, coordonnateur aux relations avec les médias du BST.

L’équipe y effectuera une collecte de données et recueillera les déclarations des témoins. L’embarcation sera photographiée et examinée. Le fonctionnement de l’équipement et les facteurs humains, de même que la compagnie et l’historique de l’entretien des bateaux seront entre autres analysés.



«Il est trop tôt pour déterminer les causes et les facteurs qui ont contribué à l’accident, soutient M. Fontaine. Les enquêteurs du BST, qui sont arrivés sur les lieux cet après-midi [vendredi], doivent se pencher sur tous les renseignements avant de tirer des conclusions.»

En tant qu’organisme indépendant, le BST ne peut attribuer et déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

Près de l’île Charron

Rappelons qu’un bateau de plaisance est entré en collision avec une navette fluviale, dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de l’île Charron, jeudi vers 15h30.

Selon la Sûreté du Québec (SQ) qui a mené l’intervention sur le quai de la marina, la navette comptait une quarantaine de passagers, dont neuf ont subi des blessures mineures.

L’équipe de reconstitutionnistes de la SQ a été dépêchée afin de faire la lumière sur les causes et circonstances de la collision.

Les policiers ont localisé l’embarcation de plaisance impliquée dans l’accident, et un individu a été rencontré.