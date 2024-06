Les coups de cœur de Rosalie Vaillancourt

Rosalie Vaillancourt aime tout de Boucherville. Il y a deux ans, elle a quitté son appartement du Plateau à Montréal pour venir y établir son cocon familial. L’humoriste et comédienne a accepté de partager avec nos lecteurs ses coups de cœur.

Mais d’abord, pourquoi avoir choisi Boucherville pour y vivre, lui a-t-on demandé. «Mon beau-père est décédé un an avant que l’on emménage ici, et on voulait se rapprocher de ma belle-mère», raconte Rosalie Vaillancourt dont le conjoint est originaire de Boucherville.

«J’étais la personne qui voulait le moins habiter en banlieue. Et je suis tombée enceinte, et j’ai commencé à faire de la natation avec ma belle-mère à la piscine, juste à côté. J’ai vraiment eu du fun avec les madames. Je trouvais ça bien drôle d’aller sur la Rive-Sud et en même temps, je me disais que c’est tellement facile, le stationnement tout près, ainsi pas de perte de temps.»

«Trois mois avant d’acheter la maison, j’ai dit à mon chum : ‘’je ne peux pas avoir un 2e enfant à Montréal. Je suis vraiment tannée’’».

Maman d’une petite fille maintenant âgée de deux ans et demi, Rosalie Vaillancourt n’en pouvait plus de monter les escaliers menant à son appartement, avec dans les bras, sacs d’épicerie d’un côté, et bébé de l’autre.

«Et je me disais : ‘’Aye ! Quand elle va commencer à marcher, elle n’aura aucune place pour jouer dans la maison’’. On avait de toutes petites pièces. Il y avait un parc à côté de chez nous, mais pas de gazon. ‘’Qu’est-ce que je veux donner à mon enfant?’’. On voulait habiter notre quartier, parce qu’on avait plein d’amis autour, mais c’était très cher. Des maisons à 1,2 M$ et qui ne donnent pas plus de terrain. Je n’avais pas cet argent et je trouvais ça ridicule de payer ce montant à 30 ans, et de m’endetter. »

« J’ai regardé à Boucherville tout de suite. C’était ça ou j’allais vraiment à la campagne, précise la native de Saint-Hyacinthe. Un moment donné, j’ai trouvé une maison avec les mêmes briques que celles de ma grand-mère que j’adore. Une maison mid century, située devant un parc, donc pas de voisin en avant. C’était comme si j’étais à la campagne. C’est la seule maison qu’on a visitée. On a fait une offre et on l’a eue. On est vraiment en amour avec.»

La bibliothèque

La bibliothèque municipale est le gros coup de cœur de Rosalie Vaillancourt. «La vue sur les arbres, c’est beau, même en hiver. Ils y organisent de belles activités. Pour les enfants, il y a plein d’affaires. Je trouve les employés tellement le fun. J’y loue souvent des locaux pour travailler mes textes avec quelqu’un.»

Le plus beau parc

Le parc de la Rivière-aux-pins est son préféré, même si elle trouve qu’il y a un peu trop de disques golf. «J’aime les arbres matures, la bibliothèque qui s’y trouve, le skate-park tout refait non loin, et le parc canin, où ils ont même mis à l’intérieur un ancien abribus.

J’aime aussi le parc national des Îles-de-Boucherville, c’est merveilleux ! Le bateau qui nous amène aux îles. Je tripe vraiment. Et les gens qui travaillent à la Sépaq sont vraiment gentils.»

Le quartier préféré

Le Vieux-Boucherville avec ses vieilles petites maisons. Il n’y en a pas deux pareilles et les gens les décorent très bien. C’est le fun de s’y promener. »

Cafés, restos, traiteur, boulangerie préférés

«La meilleure bouffe, je pense que c’est à l’Atelier TB, du Café centre d’art, c’est mon coup de cœur. Moi, je suis une fille du midi. C’est sûr que le soir, je suis moins resto parce qu’avec ma fille, c’est plus facile de manger à la maison. J’aime beaucoup aller là le midi et y travailler. La salade fattouche est vraiment bonne et le gravlax est incroyable. Le monsieur est tellement gentil. C’est juste le fun et c’est un endroit où tout le monde se rassemble.»

Rosalie Vaillancourt a aussi un autre café «chouchou», soit le Saint-Laurent café-bistro. «Surtout l’hiver, avec le petit poêle à bois à l’intérieur. Les gars sont fins et je trouve ça cool que des jeunes aient fait ça dans une vieille maison. C’est une belle façon de contribuer au quartier.»

Et il y a aussi parmi ses coups de cœur le restaurant Sushi Hamachi. «On peut aussi manger là. Le proprio est vraiment sympa et il cuisine devant nous.»

«Il y a aussi le resto du IKEA. Sincèrement, c’est là où j’ai mangé la meilleure poutine. J’adore les Touillés café-traiteur, pour les mets à emporter, et l’Amour du pain, pour le pain, les brioches et le reste. »

Les commerces coup de coeur

Le coup de cœur commerce va à la Maison Allumette, dans le Vieux-Boucherville. « Moi j’aime vraiment les veilles maisons, alors je trouve ça vraiment hot qu’elle fasse ça dans une de celles-ci.»

Rosalie adore aussi l’Atelier de beauté Pink & Pollie pour ses manucures.