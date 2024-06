Quoi faire lorsqu’un pékan attaque un petit mammifère…

En plein jour, une citoyenne a récemment pris en vidéo un pékan qui attaquait une marmotte au Centre écologique Fernand-Seguin à Châteauguay. Dominic Gendron, directeur à la protection et à l’aménagement du territoire pour Héritage Saint-Bernard, assure que c’est un phénomène «normal». Il avise toutefois qu’il ne faut pas intervenir dans ce type de situation.

«Le pékan est actif au crépuscule, en fin de journée ou début de journée, mais il peut aussi être actif toute la journée, indique-t-il. Ces temps-ci de l’année, il y a des bébés pékans et ça demande plus de nourriture [pour ces prédateurs].»

«Le mieux, c’est de ne pas intervenir, de ne pas s’approcher, entre autres, pour que le pékan puisse faire ce qu’il a à faire, ajoute-t-il. Il faut qu’il mange la marmotte le plus rapidement possible parce que si l’humain s’approche et intervient, bien le pékan va se sauver et la marmotte risque d’être blessée et souffrir pendant un bon bout de temps avant que le pékan revienne.»

Soucieuse des animaux, la citoyenne s’est approchée du pékan pour l’éloigner de la marmotte et ainsi la sauver.

Lorsqu’il a été mis au courant de cette situation, Mario Montpetit, chef de service chez Héritage Saint-Bernard, pouvait seulement rassurer la citoyenne et lui expliquer qu’il faut «laisser faire la nature».

«C’est sûr que c’est difficile à voir, mais il faut expliquer que la situation est normale», conclut-il.