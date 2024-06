Que ce soit pour manger, bouger ou se divertir en couple, entre amis ou en famille, Saint-Hyacinthe et sa région ont beaucoup à offrir. Ceux et celles qui sont en quête d’une fin de semaine réussie seront donc comblés au centre de la Montérégie, dans cette ville aux nombreux attraits. Des espaces verts où se détendre aux fermes idéales pour goûter les saveurs exquises, la Montérégie, c’est tout ça, tout près. Voici un top 10 des incontournables de Saint-Hyacinthe et ses environs.

1555 Marché Public (centre-ville de Saint-Hyacinthe)

Situé dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe, le 1555 Marché Public est l’endroit idéal pour se balader et découvrir des produits d’ici. Dynamique et vivant, il rassemble des commerçants agroalimentaires régionaux qui proposent une variété de produits exquis. Une galerie d’art contemporaine occupe aussi le deuxième étage, ce qui en fait le parfait endroit où se remplir l’âme après s’être sustenté.

(Crédit photo : 1555 Marché Public)

Cactus Fleuri (Sainte-Marie-Madeleine)

Saviez-vous que des cactus sont cultivés au Québec ? Au Cactus Fleuri, vous pouvez non seulement admirer ces merveilles, mais aussi participer à des activités d’autocueillette en famille. Explorez les serres avec un guide, participez à des ateliers thématiques et cultivez votre pouce vert sans vous piquer ! Une aventure colorée et instructive vous attend !

(Crédit photo : Cactus fleuri)

Le Zaricot (centre-ville de Saint-Hyacinthe)

Café, restaurant, bar et salle de spectacles, cet endroit unique vous promet une soirée inoubliable. Avec une programmation éclectique mettant en vedette des artistes locaux et des talents québécois en tournée, vous vivrez une expérience culturelle authentique. Ne manquez pas l’occasion de déguster des produits locaux savoureux tout en vous imprégnant de l’ambiance chaleureuse et festive du Zaricot.

(Crédit photo : Le Zaricot)

Ferme La Rabouillère (Saint-Valérien-de-Milton)

Vous connaissez la Ferme La Rabouillère. Cette ferme unique en son genre est l’endroit parfait pour célébrer en groupe tout en profitant de leur table champêtre en mode « apportez votre vin ». L’adage de la ferme à la table prend tout son sens ici, grâce à une équipe passionnée qui marie habilement ses compétences en élevage et en service à la table. Et pour prolonger le plaisir, pourquoi ne pas séjourner dans leur hébergement chaleureux et authentique ?

(Crédit photo : Daphnée Caron)

Jardin Daniel A. Séguin (Saint-Hyacinthe)

Le paradis du pique-nique se trouve à Saint-Hyacinthe au Jardin Daniel A. Séguin ! Parmi les différentes activités offertes, vous pourrez profiter des paysages en mangeant sur la terrasse, laissez les enfants s’amuser dans le jardin Amadahy ou simplement vagabonder et admirer les plates-bandes du jardin français qui abritent les 3000 annuelles produites par les étudiants de l’ITAQ.

(Crédit photo : Régis Buteau)

Chouette à voir! (Saint-Jude)

Visiter le centre Chouette à voir! est bien plus qu’une simple sortie, c’est une expérience immersive et éducative qui vous permettra de découvrir le monde fascinant des oiseaux de proie tout en contribuant à leur préservation. Vous aurez l’opportunité de vivre des moments uniques en tenant un oiseau de proie au poing et en assistant à des présentations d’oiseaux en vol. Cette visite est une expérience enrichissante à la fois pour vous et pour la préservation de notre environnement.

(Crédit photo : Chouette à voir!)

Ferme La Fille du Roy (Sainte-Marie-Madeleine)

À la Ferme La Fille du Roy, vous pourrez cueillir votre propre collation de l’après-midi ou les ingrédients pour votre tarte préférée! Vous pouvez déambuler dans les champs et récolter des produits de saison comme des artichauts, des cerises de terre et des courges. De juin à octobre, explorez également un labyrinthe de maïs décoré. Terminez avec une délicieuse pizza cuite au four traditionnel.

(Crédit photo : Daph&Nico)

Les Passions de Manon (centre-ville de Saint-Hyacinthe)

Les Passions de Manon est la plus grande épicerie fine de la province avec plus de 10 000 délicieux produits sur ses étagères. Vous pourrez aussi savourer un café et une viennoiserie au Albert Café situé à même le commerce tout en imaginant le repas que vous préparerez avec les victuailles ramassées lors de vos courses.

(Crédit photo : Tourisme Montérégie)

Perspective Microbrasserie (Saint-Liboire)

Le Perspective Microbrasserie est le lieu par excellence pour profiter du soleil entre amis et déguster une bière artisanale. Pour combler votre appétit, emportez les plats délicieux de la Cantine Dave et Dan juste à côté. Toute la famille et les amis canins sont les bienvenus dans cet endroit chaleureux et rassembleur situé à Saint-Liboire.

(Crédit photo : Perspective Microbrasserie)

Expo Agricole de Saint-Hyacinthe (Saint-Hyacinthe)

S’il y a un événement à ne pas manquer en Montérégie, c’est celui-ci ! Se déroulant du 25 juillet au 3 août 2024, L’Expo Agricole de Saint-Hyacinthe propose dix jours de festivités qui tournent autour de la ferme, avec des activités pour petits et grands. Concours, compétitions équestres, manèges et spectacles prennent d’assaut la ville pour une immersion totale dans cet univers fascinant.

(Crédit photo : AA-Rivest)

Cet été, visitez la Montérégie !