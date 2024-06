Bals de graduation: appel à la modération de la part des policiers

La fin des clases approche pour les étudiants du secondaire et, à l’approche de la période des fêtes et des bals de graduation, les patrouilleurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent visitent les classes de 5e secondaire pour lancer un appel à la modération et s’assurer que les jeunes finissants sont bien informés de la loi.



À cette occasion, les policiers de l’unité sociocommunautaire ont rappelé aux élèves la réglementation en matière de conduite avec les facultés affaiblies. Les jeunes sont notamment invités à marcher sur une ligne droite tracée au sol en portant des lunettes simulant l’état d’ivresse ou les effets d’un stupéfiant sur la vision et l’équilibre afin de démontrer la perte de contrôle.



Les agents ont également rappelé la règle du zéro alcool prévue au Code de la sécurité routière et qui s’applique, entre autres, à toutes les personnes qui ont moins de 22 ans; tous les titulaires d’un permis d’apprenti conducteur, peu importe leur âge; tous les titulaires d’un permis probatoire qui ne possèdent aucune autre classe de permis.

Lors de ces ateliers, les policiers ont souligné qu’il n’existe aucun truc pour accélérer l’élimination de l’alcool, que seul le temps peut agir, et qu’une consommation standard prend deux heures à éliminer, mais ce, à partir du moment où l’on arrête de boire. L’idée de prendre une douche froide, un café fort, courir ou danser ne diminuent pas l’effet de l’alcool, car on ne peut qu’attendre que le foie effectue son travail.



La Régie conseille en terminant de se méfier des boissons énergisantes, car elles masquent l’effet de somnolence causé par l’alcool, mais n’éliminent pas le fait que les facultés sont affaiblies.