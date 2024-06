Un nouveau look pour la Place Lionel-Daunais

La Place Lionel-Daunais située dans le centre urbain de Boucherville fera bientôt peau neuve. L’espace public sera métamorphosé pour la saison estivale avec notamment plus de verdure.

Un espace végétalisé et plus convivial sera créé pour le public à l’initiative des restaurants chez Lionel et Novello, du Syndicat des copropriétaires de la Place Lionel-Daunais, ainsi que la Société de développement commercial (SDC) Centre urbain.

Un mobilier urbain unique, conçu sur mesure et fabriqué au Québec en béton imprimé, qui permettra aux passants de se détendre, figure parmi les différents nouveaux éléments, précise le coordonnateur du projet, Claude Demers.

«La SDC Centre urbain a décidé de participer à ce projet structurant pour le quartier afin de rendre la place commune plus attractive et plus fonctionnelle pour l’accueil des événements, dont ceux qu’elle organise, avec les toiles d’ombrage. Il s’agit d’un investissement de 100 0000 $ dans le quartier qui aura un impact positif sur plusieurs années », explique M. Demers.

La SDC Centre urbain est une association de commerçants qui compte près de 70 membres. Elle vise, par ses initiatives, à promouvoir le développement commercial, culturel et social du quartier.