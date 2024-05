Plus de lumière demandée dans un secteur jugé sombre

La sécurité était une fois de plus à l’ordre du jour lors de l’assemblée publique alors qu’un citoyen s’est plaint que son secteur était à risque selon lui, étant donné un manque d’éclairage dans son voisinage.



Lors de la période de question, Marc Noël, qui pratique le jogging, a déploré l’absence de lampadaires sur la rue Laure-Conan et dans ce secteur du district du Moulin, où se trouve une école primaire. « J’ai failli me faire frapper trois ou quatre fois parce que les gens ne voient pas qu’il y a un arrêt, parce qu’il n’y a pas de lumière. (…) Il y a des lampadaires de terrain, mais vous savez, il y en a qui ont des lumières rouges, des lumières bleues, etc. Vous savez, c’est pas sécuritaire. Ça éclaire pas vraiment », a-t-il plaidé en demandant qu’il y ait des grands lampadaires à chaque coin de rue.



« Ce sont des choses que l’on regarde quand on refait une rue, a rétorqué le maire Mario Lemay. Il y a des considérations techniques là-dedans. (…) C’est sûr que vous avez une rue passante. Ce seraient des choses qui vont être considérées. On a un programme pour mettre des lampadaires sur certains coins de rues, mais ce ne sont pas tous les coins de rue qui permettent techniquement ça. »



« L’an passé, vous avez fait un sondage auprès de tous les citoyens, a ajouté M. Noël. J’ai soumis cette question et la majorité des citoyens étaient pour ça. » Pour sa part, la directrice générale, Mélanie Brisson, a renchéri : « Il existe un programme pour ce qu’on appelle les zones sombres. C’est sûr qu’on doit prioriser au moment d’installer l’éclairage. (…) Il y des coins de rue qui vous apparaissent peut-être plus problématiques. Juste nous le signaler et on va essayer de voir ce qu’on peut faire », a-t-elle mentionné. « On va l’analyser », a conclu le maire en s’adressant au citoyen.