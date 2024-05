La Maisons de la paix rêve d’un nouvel immeuble

Maisons de la paix souhaite construire un nouvel immeuble qui rassemblera en un lieu tous ses services. L’organisme d’hébergement transitoire est actuellement propriétaire de six immeubles, d’une capacité d’accueil de 47 logements, dans le Vieux-Longueuil.

Cette décision vise surtout à s’adapter aux besoins grandissants de la clientèle de femmes de 18 ans et plus, de jeunes mères et de jeunes de 14 à 17 ans. Maison de la paix espère aussi de cette façon augmenter sa capacité d’accueil.

«Au cours des dernières années, la clientèle que nous hébergeons arrive vers nous avec de plus grands enjeux dans leurs problématiques vécues. Il est rare d’accueillir une femme ne présentant qu’une seule difficulté à leur insertion, souligne Alec Girard, directeur général. La complexité de ces situations de vie amène l’organisme à devoir bonifier son temps d’intervention afin de mieux répondre aux besoins exprimés.»

«Il est aussi d’une évidence que les budgets à investir pour l’entretien et la maintenance des installations actuelles vont prendre de plus en plus d’ampleur, ce qui fragilisera les finances de l’organisme», évoque M. Girard, pour expliquer le choix de construire un nouveau bâtiment.

Fort de l’appui de la communauté et de plusieurs de ses acteurs, Maisons de la paix souhaite demeurer à Longueuil et M. Girard dit avoir ouvert «certaines discussions» avec la mairesse Catherine Fournier.