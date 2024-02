La MRC de Marguerite-D’Youville s’engage à soutenir les commerces de proximité

Afin d’appuyer les entreprises qui rencontreront de nombreux défis en 2024, la MRC de Marguerite-D’Youville est fière de lancer son nouveau projet « Ensemble, soutenons nos commerces locaux ». Grâce à un investissement de 50 000 $ de la MRC, les entreprises de proximité obtiendront de l’aide pour valoriser l’achat local et favoriser le développement économique de la région.



Ce projet pilote et rassembleur vise à répondre aux besoins de promotion des entreprises se trouvant dans les six municipalités de la MRC, soit Calixa-Lavallée, Contrecœur, Sainte-Amable, Sainte-Julie, Verchères et Varennes, mais également à sensibiliser la population à l’importance de l’achat local. En effet, celles-ci sont aux prises actuellement avec des défis quotidiens notamment en raison de l’inflation qui affecte les finances des consommateurs, la pénurie de main-d’œuvre et la compétition de plus en plus accrue au niveau régional et international.



Selon le préfet de la MRC et maire de Calixa-Lavallée, M. Daniel Plouffe, il est nécessaire d’offrir du soutien au milieu entrepreneurial. « Une des actions récemment réalisées était d’engager une nouvelle conseillère aux entreprises afin de travailler directement avec les entrepreneur(e)s dans le cadre de leurs projets de ressources humaines et en marketing numérique », souligne-t-il.



« Le conseil de la MRC est proactif depuis plusieurs mois pour soutenir concrètement les commerces de son territoire afin de les faire connaître et mettre en œuvre diverses mesures d’appui. Cet investissement ainsi que les actions prévues prochainement pour aider les entreprises de notre territoire contribueront directement à la vitalité de nos villes et à l’essor économique régional. Leur pérennité dépend de la connaissance ainsi que de l’appui de la population envers les commerces de proximité », ajoute le préfet.



Des actions structurantes



Parmi les gestes qui seront posés en 2024 dans le cadre de ce projet, on compte la présentation de 12 commerces de la région à travers des vidéos promotionnelles réalisées en partenariat avec l’émission Vu & Reconnu. Les entreprises sélectionnées seront ainsi en vedette dans ces vidéos diffusées sur la chaîne de TVRS et partagées sur les réseaux sociaux.



Les entreprises intéressées à participer au projet doivent être désignées comme des commerces de proximité, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir pignon sur rue et être fréquentées par les consommateurs régulièrement (épicerie, boulangerie, café, fleuriste, etc.) puis passer par un processus de sélection d’un comité.



Une campagne de marketing d’influence sera aussi élaborée et invitera les entreprises participantes à discuter de l’importance du commerce de proximité et à partager leur amour pour leur ville. Une autre des actions visant à encourager et stimuler l’économie locale sera la mise en place d’un répertoire complet des entreprises grâce à une plateforme en ligne. De plus, plusieurs concours ouverts aux résidents du territoire de la MRC seront lancés pour promouvoir les produits locaux des commerçants participants.



Nous encourageons les commerces de proximité, intéressés au projet ou désirant obtenir plus de détails, à communiquer avec Mme Ariane Lorrain-Hamel, conseillère aux entreprises, par courriel au alorrain@margueritedyouville.ca ou 450 583-3301, poste 224.