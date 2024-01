Une Bouchervilloise à l’émission MasterChef Québec

Une Bouchervilloise participe à la compétition culinaire télévisée la plus populaire au monde, MasterChef diffusée à TVA. Meriem Raycheva a mérité le tablier blanc et fait son entrée officielle dans cette aventure qui réunit seize concurrents cuisiniers amateurs.

Avec son poulet citron confit et olive, une recette inspirée de ses origines marocaines, Meriem a séduit les papilles gustatives des deux chefs réputés Stefano Faita et Martin Picard.

La représentante de Boucherville compétitionnait contre trois autres concurrents.

« J’ai confiance en ma cuisine, mais je ne savais pas quel genre de concurrents que j’aurais à faire face. C’est une belle reconnaissance qui prouve que je suis bonne », mentionne l’éducatrice en garderie de 50 ans.

Dans la cuisine de MasterChef, les participants ont 60 minutes pour réaliser une recette à partir des ingrédients qu’ils découvrent dans une boîte mystérieuse.

Parmi les 4700 inscriptions, la production a choisi 35 participants pour les auditions du fameux tablier blanc. De ce nombre, 16 chefs amateur ont été retenus.

Si Meriem remporte la compétition, elle mettra la main sur un prix de 50 000 $. « Si je gagne, j’ai plein de projets la tête en lien avec la nourriture. Mon plus cher est d’ouvrir un service de traiteur ou un bistro de quartier qui offrirait de la bouffe maison », exprime-t-elle.