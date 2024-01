Une aide financière pour remplacer le système de chauffage au mazout

La Ville de Sainte-Julie est fière de reconduire son programme d’aide financière visant à encourager le remplacement des systèmes de chauffage au mazout. Cette initiative s’inscrit dans le désir de la municipalité de réduire son empreinte écologique.



Dans le but de maximiser l’impact de ce programme, la Ville a décidé de maintenir son engagement envers les propriétaires, tout en ajustant le montant de l’aide financière. Dorénavant, les citoyens éligibles pourront bénéficier d’une subvention de 750 $ pour le remplacement de leur système de chauffage comparativement à 1 000 $ lors du lancement de ce programme en 2022. Ce changement vise à soutenir un plus grand nombre de propriétaires.



Par ailleurs, lors des consultations de la dernière planification stratégique, les citoyens ont confirmé leur souhait que Sainte-Julie soit une ville plus verte. C’est pourquoi la Ville ajoute un tarif de 50 $ pour le chauffage au mazout sur le compte de taxes des propriétaires touchés. Les citoyens ayant procédé au remplacement de leur système de chauffage pourront recevoir un crédit au prorata en remplissant le formulaire à cet effet sur le site Web de la Ville. En remplaçant leur système de chauffage, les citoyens amélioreront l’efficacité énergétique de leur habitation, réduiront leur émission de gaz à effet de serre et économiseront sur leur facture d’énergie.



Rappelons que la quantité de subventions pouvant être offertes demeure très limitée et que l’obtention de celles-ci fonctionne toujours sous le principe du premier arrivé, premier servi, comme les années précédentes. Pour tous les détails et conditions d’admissibilité, les citoyens peuvent consulter le site Web de la Ville dans la section Environnement.