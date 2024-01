Beau succès du premier tournoi de Pickleball du maire de Varennes

Le premier tournoi amical de Pickleball du maire de Varennes, Martin Damphousse, qui s’est tenu à l’Espace des bâtisseurs le week end dernier, aura été couronné d’un beau succès avec la participation d’environ 80 amateurs de ce sport de raquette en plein essor.

Ouverte à tous, la nouvelle activité offrait une occasion de fraterniser et de se familiariser avec ce sport de raquette qui connait vraiment un engouement planétaire lorsque l’on pense que même la vedette québécoise de tennis Eugénie Bouchard a décidé de s’y investir.

Ce premier tournoi amical du maire a rassemblé 16 équipes, chacune composée de deux joueurs, réparties entre les niveaux débutants et intermédiaires, dans les catégories hommes, femmes ou mixtes. Organisé en tableau avec une ronde de qualification et éliminatoire, l’événement garantissait trois parties de 35 minutes pour chaque équipe. Pour ceux et celles qui en étaient à leur première expérience des raquettes étaient même mises à disposition des participants.

Lui-même un nouvel adepte de ce sport, le maire Martin Damphopusse était fort satisfait du succès de ce premier tournoi et il y a fort à parier que l’événement sera répété l’an prochain.