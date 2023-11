2600 arbres de plus sur le territoire de Longueuil, cet automne

Depuis le mois de septembre dernier et jusqu’à la fin de l’année 2023, ce sont plus de 2 600 plantations d’arbres qui seront mis en terre par Longueuil pour maintenir et même bonifier la canopée sur le territoire. C’est ainsi que plus de 1 300 plantations seront réalisées près de rues et des boulevards, dont 272 sur le boulevard Marie-Victorin. Plus de 240 arbres seont plantéss dans les parcs urbains du territoire et près de 150 sur des emprises municipales proposées par des citoyens. Par ailleurs plus de 1 200 arbres seront plantés dans les parcs-nature, dont 600 au parc Michel-Chartrand, 450 au parc de la Cité, 100 au parc Marie-Victorin et 100 au parc de l’Île-Charron.

Ces efforts se poursuivront aussi dans les prochaines années alors que deux contrats seront octroyés prochainement afin de procéder à des travaux de reboisement intensifs. Ces travaux compenseront l’abattage des milliers de frênes et d’arbres morts dans les boisés, pour rétablir la canopée et restructurer les peuplements forestiers, tout en limitant l’établissement des espèces végétales exotiques envahissantes dans plusieurs parcs, dont les parcs-nature de Longueuil.