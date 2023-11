La vie dans le rang Lustucru

Quelques maisons dans le rang Lustucru et beaucoup de vie à une époque où Boucherville n’était qu’un village. Les souvenirs d’Yvon Savaria ramènent le lecteur à l’histoire de Boucherville.

Yvon Savaria est retourné à l’écriture huit ans après avoir publié un premier livre « École Nouvel Horizon ». Cette fois-ci, l’auteur bouchervillois plonge dans ses souvenirs d’enfance. Dans Chroniques du Lustucru, il raconte ses premières années de vie dans le rang Lustucru, là ou plusieurs Bouchervillois de souche se reconnaîtront.

Stimulé par les ateliers d’écriture de l’Université du Troisième Âge, auxquels il participe depuis une dizaine d’années, il a accouché de ce recueil de textes souvenirs d’enfance dans son Lustucru natal. Le lancement s’est tenu en septembre dernier à la bibliothèque municipale.

Le livre est disponible à la bibliothèque municipale et à la Maison Allumette dans le Vieux-Boucherville. L’auteur sera présent au Salon du livre organisé par la Société d’histoire des Îles-Percées les 10 et 11 novembre à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.