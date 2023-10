Mathéo fait ses recommandations au maire de Varennes

Le maire de Varennes, Martin Damphousse demeure à l’écoute de ses citoyens, grands comme petits. D’ailleurs la semaine dernière il a non seulement répondu à un jeune varennois mais il a même pris le temps de le rencontrer sur les lieux, à la suite de sa lettre et de ses suggestions.

« Suite à la réception d’une belle lettre écrit de sa main, j’ai donné rendez-vous à Mathéo sur le terrain C au parc Prévert. Il avait des suggestions à me faire pour améliorer les terrains C et D! Une belle rencontre. Je l’ai invité à venir nous voir au conseil de ville pour faire ses demandes auprès de l’ensemble des membres du conseil » a indiqué le maire Damphousse sur les réseaux sociaux.

C’est donc à suivre lors de l’assemblée publique du mois de novembre.