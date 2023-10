Modifications à la réglementation entourant les systèmes d’éclairage à Sainte-Julie

Le Service de l’urbanisme a apporté des modifications à la réglementation entourant les systèmes d’éclairage.

Pour la sécurité des occupants et des passants, votre système d’éclairage doit :

💡 Être fonctionnel ;

💡 Être pourvu d’une ampoule ayant un rendement lumineux d’un minimum de 600 lumens et d’un maximum de 2 290 lumens ;

💡 Avoir un dispositif spécial assurant le fonctionnement automatique de l’éclairage

(capteur crépusculaire) ;

💡 Être muni d’un globe de verre translucide et incolore.

Au cours des prochaines semaines les inspecteurs du Service de l’urbanisme feront la tournée complète des rues de la ville afin de vérifier le fonctionnement des systèmes d’éclairage. Un accroche-porte sera laissé à toutes les adresses dont l’éclairage est inadéquat.