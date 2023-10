Le député Stéphane Bergeron souligne le 50e anniversaire du Groupe scout de Sainte-Julie

Dans une déclaration prononcée à la Chambre des communes, le 5 octobre dernier, en présence de représentantes de l’organisme, le député fédéral de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a salué le demi-siècle d’existence du 57e Groupe scout de Sainte-Julie.



«Je suis très heureux de prendre la parole en cette Chambre pour souligner le 50e anniversaire du 57e Groupe scout de Sainte-Julie, qui a été célébré le 9 septembre dernier», a déclaré d’emblée M. Bergeron.



«Depuis un demi-siècle, le 57e Groupe scout transmet aux jeunes Julievilloises et Julievillois les valeurs positives du mouvement, soit le respect, la confiance, la justice et le dépassement, mais aussi des connaissances pratiques ayant pu leur être utiles pendant toute leur vie. Et que dire des amitiés durables qui s’y seront développées!», de poursuivre le député de Montarville.



«Un demi-siècle dans l’histoire d’un peuple qui compte quelque 400 ans d’existence, c’est tout simplement remarquable et ça mérite d’être célébré comme il se doit. Merci aux visionnaires qui ont fondé ce groupe il y a 50 ans et aux animateurs qui s’y sont succédé tout au long de ces années. Félicitations et longue vie au 57e Groupe scout de Sainte-Julie», de conclure Stéphane Bergeron.