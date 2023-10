Leas Petits Frères, présents dans l’agglomération depuis 10 ans

Les Petits Frères de Longueuil qui ont des ramifications dans toutes les villes de l’agglomération soit à Boucherville, Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville, soulignaient leur 10e anniversaire de fondation dimanche le 1er octobre dernier alors qu’environ 75 bénévoles et grands amis étaient réunis pour l’occasion aux Habitations Paul Pratt de Longueuil.

La mission des Petits Frères de Longueuil consiste principalement à contrer l’isolement des personnes de 75 ans et soit en leur rendant visite en les accompagnants lors de sorties, en prenant un moment pour souligner leur anniversaire, en les jumelant parfois à des jeunes ou encore simplement en leur faisant un appel d’amitié et ce jusqu’à la fin de leur vie.

Cette année, par exemple, les Petits Frères de l’agglomération ont accompagné 105 personnes âgées dans les différentes villes de l’agglomération grâce à l’appui de plus de 100 bénévoles.

Et s’il faut se fier aux récentes statistiques nationales, les Petits Frères de Longueuil n’ont pas fini d’apporter leur support aux personnes âgées car il y aurait actuellement 20 % de la population de 65 ans et plus et la tendance ne fera qu’augmenter au cours des prochaines années avec un vieillissement de la société québécoise important et tout simplement irréversible.